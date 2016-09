– Ingen løsning med Assad

Verden

I inngangen til Fredssenteret i Oslo henger det en advarsel om meget sterke inntrykk. Fotografiene innenfor viser blodige og forslåtte menneskekropper. Bildene av døde torturofre fra syriske fengsler, de såkalte Caesar-bildene, har gått verden rundt og vekket avsky og sinne. Ansiktene er sladdet, de blodige, utsultede kroppene i forvridde positurer er brutalt å se.

Bildene ble smuglet ut av Syria i 2013 av en avhopper fra militærpolitiet kalt Caesar. Jobben hans var å dokumentere ulykker og dødsfall blant fanger og soldater. Da krigen startet i 2011 fikk Caesar jobben med å dokumentere likene som ble sendt til militærsykehusene. Med store fare for sitt eget liv begynte han å ta egne kopier av bildene og i 2013 smuglet han 53.275 bilder ut av landet. Noen av disse var utstilt på Nobels Fredssenter i går.

Bildene er verdifullt bevismateriale den dagen krigen tar slutt, men de har også en viktig funksjon i å informere oss om grusomhetene som foregår i Syria nå, sier Stephen Rapp.

For årsakene til flyktningkrisen fra Syria handler om dette – at det ble umulig for millioner av syrere å fortsette å bo i landet.

Sivile fanget i kampene

– Det er ingen som gir opp alt og tar risikoen ved å reise et sted de ikke er velkomne, om de ikke risikerer så mye mer der de kommer fra. I Syria er det arrestasjoner, tortur og klorbomber, det ble umulig å overleve. Folk flykter fra krig, men det er måten krigen føres på som er problemet. Sivile rammes oftere. Andelen sivile drepte i Syria er langt høyere enn andelen soldater, sier Rapp til Dagsavisen.

Amerikanske Stephen Rapp har jobbet med å stille ansvarlige for krigsforbrytelser til ansvar i en årrekke. Han har jobbet med FN i rettssakene etter krigene i Rwanda og Sierra Leone. I flere år jobbet han for amerikanske myndigheter, men sluttet i 2015. Nå jobber han som uavhengig rådgiver for Holocaust-senteret i USA og Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Han ble tidlig involvert i Syria etter at krigen begynte i mars 2011.

Nå reiser han rundt med Caesar-bildene og har jevnlig kontakt med Caesar som må leve i skjul.

– Det smertefulle i Syria er at Assad har sluppet unna med ting, han har ikke trengt å betale en pris for det han gjør. Min jobb handler om å dokumentere masseovergrep og sikre bevis for framtidige rettssaker. Når den dagen kommer skal vi stille sterkt, sier Rapp.

Dør i fengsel

Det er blitt gjort forsøk på å så tvil om Caesar-bildene. En 86-siders rapport fra Human Rights Watch (HRW) i desember i fjor slår fast at et stort antall av Caesar-bildene er ekte, og at de dokumenterer forbrytelser mot menneskeheten – de mest alvorlige forbrytelsene som finnes.

I august kom en rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty som bekrefter torturanklagene mot det syriske regimet. Den slo fast at det er flere som dør i syriske fengsler enn i angrep gjennomført av den islamistiske terrorgruppa Den islamske staten (IS). Rapporten anslår at 17.723 mennesker har dødd i politiarrest og fengsler i Syria siden krigen begynte, det er mer enn 300 dødsfall hver eneste måned.

Millioner av syrere har flyktet fra landet i løpet av de drøye fem årene krigen har vart. For dem som er igjen er det lite som skal til for å bli anklaget for å være informant eller opprører og ende som ofrene på Caesars bilder, ifølge Stephen Rapp.

– Alle slags folk blir fengslet. Du kan bli anklaget hvis du har levert hjelpeforsyninger eller du kommer fra opprørskontrollerte områder, sier han.

– Kan ikke vinne

I starten av Syria-krigen var vestlige lands ledere knallharde i kritikken av Assads regime. Nå vies kampen mot terrorgruppa Den islamske staten IS mer oppmerksomhet, mens det i stadig større grad anerkjennes at fred i Syria ikke kommer utenom Assad. Det er ikke riktig, mener Stephen Rapp.

– Det er mulig å bekjempe IS uten Assad. Frykten for IS skyldes terrorangrepene i Europa. Men selv om Assad også slåss mot IS, betyr ikke det at Vesten skal begynne å jobbe med ham og at det er et valg mellom ham og ekstremistene. Se hvor Assad setter inn innsatsen – han slipper ikke tønnebombene over IS’ hovedkvarter Raqqa, men over Aleppo, sier Rapp.

Om IS skal bekjempes må man spille på lag med den sunnimuslimske befolkningen, det er ikke mulig om man samtidig uttrykker støtte til Assad, understreker han.

I går kveld deltok Rapp i en debatt på Fredssenteret om «Fred versus rettferdighet» om Syria-krigen. Det finnes ingen motsetning mellom de to, mener han. Det er ikke mulig å skape varig fred uten rettferdighet.

– Fred må stille de ansvarlige til ansvar. Det kan være en fred på papiret, men uten rettferdighet vil ikke folket godta det. Vi skylder framtida å ikke ignorere dette. Vi har investert mye i at det ikke skal være mulig å komme unna med krigsforbrytelser. Det er derfor vi viser disse bildene, sier Rapp.