– Ingen kan erstatte USA

Verden

Kun få dager før Donald Trump innsettes som USAs neste president, gjør 70 verdensledere et siste forsøk på å blåse liv i forhandlinger mellom Israel og Palestina i Paris i morgen. For palestinske forhandlere pågår det et kappløp mot tida for å skaffe støtte til en palestinsk stat.

Les også: Tror Trump tjener på mediekonflikt

Regional maktkamp

Trump har antydet støtte til israelske bosettinger på det okkuperte Vestbredden, i strid med internasjonal lov. Mens enkelte kritikere viser til at USA har opprettholdt status quo i konflikten, mener Marte Heian-Engdal, Midtøsten-forsker ved PRIO, få andre land kan spille en rolle som USA:

Russland kan ønske Palestina som en ny arena å marginalisere USA på.

Arabiske stater spås å ta en viktigere rolle. Palestina som en ny arena for regional maktkamp, som i Syria og Jemen, ville være veldig uheldig. Qatar ønsker å være tilrettelegger, men er heller ikke mektig nok.

EU står ikke samlet, utover enighet om å stramme inn regelverket for handel med varer fra bosettinger.

Tyskland spilte en for viktig rolle i opprettelsen av staten Israel.

Frankrike mangler musklene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Fred, ikke business

– Det eneste positive er at Trump omtales som en som «tenker utenfor boksen». Han er ikke bundet av forhistorien som konflikten har, sier Midtøsten-kjenneren om presidenten, som selv har omtalt Israel-Palestina-konflikten som den ultimate dealen:

– Fred er ikke business. Der kan man presse sine forhandlingspartnere hardt, for så å trekke seg og heller kjøpe en annen eiendom. Det kan man ikke i fredsforhandlinger. Trump og hans rådgivere nærmer seg en kruttønne.

– Personlig egnethet og kjemi kan spille en rolle. Men tålmodighet, kunnskap og evne til fintfølelse, som også kreves, ser så langt ikke ut til å være egenskapene Trump har.

Eksperten tror resultatet kan bli en dramatisk forverring av levekårene for palestinerne.

– Om Trump-administrasjonen ikke bryr seg, kan Israel komme til å annektere hele Vestbredden. Det vil føre til et gjennomdiskriminerende samfunn, der palestinere ikke vil få samme rettigheter som israelere. Det vil til slutt også fjerne essensen i den opprinnelige ideen om en jødisk stat for verdens jøder fordi de igjen vil være i minoritet, og palestinerne i flertall, gitt demografien.

Les også: Trump kan utløse ny vold

– Uunngåelig

Selv om Israel og Palestina er i skyggen av Syria, kan konflikten raskt komme tilbake på verdensagendaen:

– Konflikten har blusset opp med ujevne mellomrom siden 1948, og vil gjøre det igjen. Det kan utløses av en eventuell flytting av USAs ambassade til Jerusalem, eller en ny krig i Gaza, det er ikke lett å vite. Situasjonen i Gaza er blitt verre siden krigen i 2014.