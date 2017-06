Imam kan ha reddet livet til terrorist som prøvde å drepe ham

Verden

– Denne imamen, Mohammed Mahmoud, sendte den beste meldingen til dem som sier at islam promoterer vold, skriver britiske Eddie Sammon på Twitter mandag ettermiddag.

Han er en av mange som har hyllet imamen i moskeen som ble angrepet av det som beskrives som nok et mulig terrorangrep i London. Denne gangen var angrepet rettet mot en folkemengde utenfor en moské i Finsbury Park i Nord-London klokka 00.20 natt til mandag, i det muslimer var på vei hjem etter midnattsbønnen. Ti personer ble såret, hvorav alle muslimer, og en mann er død.

Men det kunne ha gått verre, skriver den britiske avisen The Guardian.

Reddet gjerningsmann

Etter at varebilen hadde kjørt inn i folkemengden, prøvde sjåføren å sette bilen i revers og flykte, men tre menn lyktes i å stoppe ham og slenge den angivelige terrorist i bakken. Ifølge vitnebeskrivelsene samlet en stor gjeng seg fort rundt, med knyttnever og føtter klare for å gå til angrep.

Men imam Mahmoud ropte ut: "Ingen rører ham - ingen! Ingen!"

Han og andre som var tilstede klarte å roe ned mobben, og hanke inn en politibil som kom kjørende og fortelle at gjerningsmannen er uskadeliggjort. Men "det er en mobb som prøver å skade ham", sa de til politiet.

Ville drepe muslimer

Gjerningsmannen selv skal ha ropt at han ville drepe muslimer, ifølge øyenvitner.

– Han ropte "Alle muslimer, jeg vil drepe alle muslimer", sier øyenvitnet Khalid Amin til BBC.

Gjerningsmannen er identifisert som en 47 år gammel, hvit mann fra Wales. Politiet har siktet ham for terrorisme.

– Kunne blitt drept

I ettertid spiller imamen ned sin egen rolle, og understreker at det var flere som bistå i å roe ned sinnet i folkemengden. Men han er glad for at de lyktes i å redde livet til mannen som kunne ha endt opp med å drepe også ham under hendelsen.

– Med Guds nåde klarte vi å omringe ham, og hindre ham fra å bli skadet, sa imamen i følge avisen Metro.

En av de tre som holdt gjerningsmannen nede, en 29 år gammel britisk café-eier med navn Mohammed, bekrefter at situasjonen kunne ha sklidd ut av kontroll om ikke imamen hadde manet til å roe gemyttene.

– Denne imamen kom ut av moskeen og sa "Hør på meg, vi faster, vi er midt under Ramadan, vi skal ikke gjøre slike ting. Skritt tilbake fra ham, vær så snill", gjenforteller Mohammed til The Guardian.

– Det er grunnen til at denne fyren fortsatt er i live. Det er den eneste grunnen. Hvis imamen ikke hadde vært der, hadde han ikke vært i live i dag, sier han.

Hylles som en helt

Moskeens daglige leder, Toufik Kacimi, omtalte imamen som "dagens helt". Britiske nettaviser beskrev mandag imamen i de samme ordelagene. Sosiale medier er også fulle av lovord om det Mahmoud har gjort.

Her er noen av Twitter-meldingene som har omtalt imamen:

Grumsete fortid kan ha bidratt

Likevel er det ikke alt ved moskeen i Finsbury som kan skrytes av. I følge NRK har moskeen tidligere vært et samlingssted for terrorister. Men moskeen skal ha tatt et oppgjør med grumsede holdninger allerede for tolv år siden - i 2005.

– Det har vært kjent som en ganske radikal moske. Jeg tror det stigmaet lever videre, og det kan ha vært en grunn til at det ble valgt som mål, sier terrorforsker Magnus Ranstorp til NRK.

Han mener at moskeens omdømme kan tilsi at den er mer utsatt for et ideologisk motivert angrep, men understreker at mye fortsatt er uklart rundt angrepet.