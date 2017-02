Hvor vil Ivanka ta USA?

Verden

Hvor er Melania Trump? Mens USAs nye førstedame er historisk lite til stede i USAs offentlighet, hoper arbeidsmengden seg opp i Det hvite hus mens Melania, bor i New York med sønnen Barron.

Nå peker kommentatorer på at en nøkkelspiller i Trump-dynastiet, næringslivslederen og Trumps eldste datter, Ivanka Trump (35), kan få en rolle ingen presidentbarn har hatt før henne. Ivanka har allerede innflytelse på farens politikk, i følge amerikanske medier. Ivanka og ektemannen Jared Kushner (36) som er seniorrådgiver i Trumps stab, skal ha bidratt til å stanse en presidentordre som skulle undergrave Obamas politikk for flere rettigheter for lesbiske og homofile, ifølge nettstedet Politico.

Eksperter i USA antyder nå flere roller for Ivanka:

Hun blir Trumps talerør til USAs kvinner for en president som vil begrense kvinners adgang til abort.

Med bedre diplomatiske evner enn faren kan hun bygge bru til den republikanske eliten og moderate stemmer i partiet.

Møtte Ivanka

Den amerikanske frilansjournalisten Caitlin Abber intervjuet Ivanka Trump i fjor. Ivanka var «varm og tilstedeværende», sier Abber til Dagsavisen om den medietrente presidentdatteren, som har vært konfrontert med farens sex-skandaler siden hun var åtte år, og hørt ham si at han «kanskje ville datet henne» dersom hun ikke var hans datter.

– Hun fortalte meg at hun snakker med faren flere ganger om dagen, og at han alltid tar hennes meninger med i betraktning, sier Abber.

Det unge forretningstalentet skal være Trumps favoritt blant søsknene.

Ivanka Trump er blitt en «uoffisiell maktspiller» i USA, ifølge Fox News.

Abber mener Ivanka og Jared er politiske spillere med viktig innflytelse over Trump, selv om Ivanka ikke har så mye makt som Steve Bannon (Trumps sjefstrateg, journ.anm.). Trump-biograf Timothy O’Brien sier til Politico at Jared og Ivanka vil være de mektigste menneskene i Det hvite hus, utover Trump selv. Trump har ikke stolt på noen utover egen kjerne og familie på flere tiår, ifølge biografen, som refererer til maktparet som «Javanka» (Jared + Ivanka).

Sjefforhandler

Den unge næringslivslederen Ivanka har bygd seg opp gjennom eiendomsbransjen, i likhet med sin far, og har eget klesmerke. Hun skal være den som personlig forhandlet fram forretningsavtalene til Trump-imperiet da Donald Trump trakk seg tilbake. Nettstedet ProPublica skrev denne uka at Ivanka trenerer prosessen med å trekke seg ut av Trump-businessen, slik hun har lovet. Hun står fortsatt som leder for enkelte av Trumps golfklubber, hotell og resorter, samt eget smykkefirma.

USAs førstedame fyller normalt tre roller i Det hvite hus: rådgiver, vertinne og forkjemper for en eller annen sak, ifølge Hilmar Mjelde, USA-forsker ved Universitetet i Bergen. For øyeblikket fyller Melania ingen av dem. Mandag gikk Melania til rettssak mot avisen Daily Mail, som har publisert påstander om at hennes angivelige fortid som eskorte-arbeider ville ødelegge muligheten for å lansere en «bredt basert merkevare» som USAs førstedame.

Stoler på Ivankas teft

Da USAs president deltok på en seremoni for en fallen amerikansk soldat i forrige uke, var det datteren Ivanka, og ikke kona og USAs førstedame Melania, som dro sammen med ham. Hun var også til stede på Trumps møte med Japans statsminister. Ivanka utvider rollen som presidentens førstedatter på en måte som ingen presidentbarn har gjort før henne, skriver Michelle Cottle i The Atlantic. Ivanka fungerer både som strateg, politisk rådgiver og Goodwill-ambassadør for Trump. Cottle mener datteren mangler politisk erfaring, og har fått oppsiktsvekkende lite kritikk for sin rolle. At hun skal kunne innta en viktig rolle i Det hvite hus, er nepotisme, mener kritikere.

– Ivanka ser ut til å være en slags stand-in-førstekone inn til videre. Ivanka vil også trolig bli langt viktigere enn Melania som rådgiver, fordi Trump stoler på hennes teft. Hun har alltid hatt en rolle i å gi ham et mykere preg som karaktervitne og utsending, og skal jobbe særlig for å fremme likestilling i næringslivet, sier USA-forsker Mjelde.

«Det finnes bare én førstedame», har Trumps datter sagt om spekulasjonene.

Taus om abort

Mens Ivanka blir sett på som en utstrakt hånd til USAs kvinner, er det uklart hvilke verdier den tidligere liberale presidentdatteren står for. «Det er forferdelig at vi er det eneste industrialiserte landet i verden som ikke tilbyr mammapermisjon», sa hun under et intervju med Cosmopolitan. Her ble hun konfrontert med at Donald Trump i 2004 sa til TV-kanalen NBC at ansattes graviditet var en «upassende ting» for en bedrift. Amerikanske sivilsamfunnsorganisasjoner som forsvarer retten til abort ønsker nå å sanke støtte hos Ivanka Trump og Jared Kushner. Det skal være Ivanka som fikk overtalt Trump til å beholde støtten til Planned Parenthood, en organisasjon som tilbyr abort og prevensjon i USA. Det skjedde mot republikanernes vilje, ifølge New York Times. Da Trump ble innsatt som republikanernes kandidat, holdt Ivanka en tale som ble sett på som et forsvar for Demokratene. Her tok hun til orde for å bekjempe lønnsgapet mellom kvinner og menn, og å innføre mammapermisjon.

Men kritikere advarer mot å tro at Ivanka blir en «liberal brems» mot farens angrep på progressiv politikk. Hun beskrives som ekstremt lojal mot faren. Ivanka sees på som mer konservativ nå enn da hun i 2013 organiserte en veldedighetsmiddag for Demokraten Corry Booker. Hun har heller aldri sagt imot farens ønske om å gjøre det vanskeligere for USAs kvinner å ta abort.

– Ivankas handlinger, eller mangel på handling, sier mer enn ord. Det kan godt være at hun bare bryr seg om hvite kvinner fra overklassen som stemte fram faren hennes, sier journalist Caitlin Abber.