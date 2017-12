Verden

– al-Qaida er ikke borte, men de har gått mer under jorden og skifta strategi, forteller Anne Stenersen, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Blant annet kaller terrornettverket seg andre, mindre negativt ladede navn for å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet.

– De gir gjerne mer religiøse assosiasjoner, som Ansar al-Sharia, som er arabisk for «vi som støtter sharialov». Navnet al-Qaida er veldig assosiert med terror, sier Stenersen til Dagsavisen. Hun mener dette er en del av al-Qaidas strategi for å knytte tettere bånd til lokalbefolkningen i arabiske land. For å få større støtte fokuserer mindre på terror, og er mer opptatte av å tilby goder som sikkerhet, helsetjenester og skoler.

– Målet er å bygge opp sterk nok støtte til å stå imot en eventuell invasjon, sånn som de ser at IS har blitt utsatt for, sier hun.

– al-Qaida fikk rett

På tross av at både Den islamske stat (IS) og al-Qaida er jihadistiske organisasjoner (se faktaboks), er det mye som skiller dem.

– al-Qaida og IS er to veldig forskjellige grupper. al-Qaida har ikke anerkjent IS, og ikke enig i strategien deres, sier Stenersen. al-Qaida mente at IS ville tiltrekke seg oppmerksomhet ved å opprette et kalifat, og risikere å miste det territoriet de hadde.

– Der fikk de rett, mener hun.

IS har vunnet kampen om ungdommen, ifølge Stenersen.

– De har hatt stor suksess med propagandaen sin, og har tiltrukket seg mange rekrutter, sier terrorforskeren. Mens IS på et tidspunkt fremsto som en ideell islamsk stat, har trenden nå snudd. Et stort spørsmål er om rekruttene vil gå tilbake til å støtte al-Qaida.

Terroren: 11. september 2001. Foto: NTB scanpix

– Misforstår

– Vi tenker målet til al-Qaida er ødelegge USA og Vesten. 11. september 2001 skapte det inntrykket, men jeg mener det aldri vært al-Qaidas mål, sier Stenersen.

Internasjonal terror er bare en del av al-Qaida strategi, mener hun. Terroren utføres for å avskrekke USA fra å blande seg inn i Midtøsten og gi støtte til regimer der, mens al-Qaidas langsiktige mål er å skape en islamsk revolusjon i Midtøsten.

– USA har støttet Israel, og diktaturer i Midtøsten som Egypt under Hosni Mubarak. Osama bin Laden, som formet mye av al-Qaidas strategi, mente man måtte kutte ekstern innblanding i Midtøsten for å få til en islamsk revolusjon, sier Stenersen.

Det er bekymringsfullt at de som utformer vestlige militærstrategier misforstår al-Qaida, mener hun.

– Amerikanske strateger og politikere misforstår al-Qaidas langsiktige strategi og mål. Deler av krigen mot terror har gjort vondt verre. Det er tydelig at den strategien ikke har fungert sånn som den skulle, sier hun.

Mislykket krig mot terror

Etter 16 år med kamp mot terror, står jihadistbevegelsen sterkere enn noensinne, mener hun.

– Noe galt må man ha gjort i krigen mot terror. Man har brukt enorme ressurser på å bekjempe al-Qaida, men bevegelsen bare vokser. En viktig grunn er at man satset på invasjoner av Afghanistan og Irak. Det er særlig den strategien som ikke har fungert, sier Stenersen.

Tvert imot har den heller styrket jihadistene. Droneangrepene mot enkeltledere har derimot fungert i større grad, mener hun.

Spektakulær terror

– Det er veldig store forskjeller mellom al-Qaida i 2001 og al-Qaida i dag. På tida rundt 11. september 2001 hadde de en base i Afghanistan, store treningsleirer og et fristed. De kunne ta imot rekrutter fra hele verden, trene dem opp og introdusere dem til bin Ladens ideer og ideologi, sier Stenersen. Det var en ekstremt gunstig situasjon, og de ble ikke sett på som en så stor sikkerhetstrussel av Vesten.

– I dag er al-Qaida mer geografisk spredt, og må operere mer hemmelig enn tidligere, mener hun.

– Er al-Qaida fortsatt en trussel for Vesten?

– Ja. al-Qaida truer i aller høyeste grad med angrep mot Vesten i propagandaen sin. Å angripe USA er mål nummer én, men evnen er svekket de siste årene, sier Stenersen.

– Hva kan vi forvente av al-Qaida framover?

– Den som visste det. al-Qaida vil fortsette å oppfordre til terrorangrep i Vesten, og vil forsøke å angripe USA. Det er usikkert om de faktisk har kapasitet til å gjøre det. De vil forsøke å gjøre noe relativt spektakulært som for eksempel å sprenge en bombe på et fly. al-Qaida vil ikke nøye seg med bil inn i folkemengde.