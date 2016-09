– Håpet om Europa er slukket

Verden

I dag er det ett år siden bildene av den døde treåringen Alan Kurdi gikk verden rundt. Det hjerteskjærende fotografiet av det druknede syriske barnet på en strand i Tyrkia ble selve symbolet på verdens feilslåtte flyktningpolitikk, og vakte harme og følelsesladde løfter om forbedring fra ledere over hele verden.

Frankrikes statsminister, Manuel Valls, tvitret et bilde av Alan med teksten «Han hadde et navn: Alan Kurdi. Øyeblikkelig handling nødvendig. Øyeblikkelig mobilisering nødvendig».

Norges statsminister Erna Solberg fortalte om uro og mageknip når hun så bildet. «Alle europeiske land, også Norge, må bidra mer», lovte Solberg.

Bildet av lille Alan Kurdi ble spådd å være et vendepunkt. Det ble det ikke. I dag er forholdene for mennesker på flukt langt verre enn for et år siden:

Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia har i praksis stengt dørene til Europa for mennesker på flukt fra krig.

Borgerkrigen i Syria har blitt enda mer brutal.

Blant flyktningene i Syrias nærområder er fattigdommen på vei opp.

Over 4.100 mennesker har druknet i forsøket på å nå Europa det siste året.

– Et år med forverring

Rundt 4,5 millioner mennesker har flyktet fra krigen i Syria til nabolandene siden opprøret startet i 2011.

De aller fleste har blitt værende i de såkalte nærområdene i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt. I Libanon, som har over 1,1 millioner syrere, er nå hver femte innbygger flyktning. Tyrkia, som deler en over 800 kilometer lang landegrense til Syria, er hjem til 2,7 millioner flyktninger. De bor i flyktningleirer, privat eller på gaten. Mange av dem har vært der lenge.

Ett år etter bildet av Alan har alt blitt verre for flyktningene i nærområdene, sier regionsjef for Flyktninghjelpen Carsten Hansen.

– Det har ikke skjedd noe positivt det siste året. Ingenting. Situasjonen for flyktningene i Syrias naboland og for de internt fordrevne inne i Syria er fryktelig, og har blitt verre, sier Carsten Hansen på telefon fra Tyrkias hovedstad Ankara.

Tyrkia regnes som landet i verden med flest eksterne flyktninger. De har få muligheter.

– Flyktningene har ingen mulighet til å reise tilbake til hjemmene sine. De har ingen mulighet for å dra videre. Håpet om Europa er slukket, og desperasjonen er stor, sier Carsten Hansen til Dagsavisen.

Over seks millioner mennesker er også på flukt internt i Syria.

Siden flyktningavtalen mellom Tyrkia og EU trådte i kraft i mars, har 842 syriske flyktninger fått trygg innreise til EU, ifølge tall fra EU-kommisjonen. Avtalen, som har fått krass kritikk for å være inhuman, skal gi en syrisk flyktning fra Tyrkia sikker overfart til Hellas for hver flyktning som sendes tilbake til Tyrkia.

Økende fattigdom

Over en million flyktninger kom sjøveien til Europa i løpet av fjoråret.

Mange flyktninger tar med seg alt de har av sparepenger når de flykter. Men uten jobb forsvinner oppsparte midler raskt. Levekårene blir ofte vanskeligere med tida, viser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i sin 2016-rapport. I Libanon lever nå 70 prosent av flyktningene i landet under fattigdomsgrensa, en økning fra 50 prosent for bare to år siden. Syriske flyktninger i Libanon mottar bare 70 cent per dag i matpenger, godt under FNs fattigdomsgrense på 1,90 dollar.

En av de største utfordringene er å få folk i arbeid og barn på skole.

Både i Libanon og Tyrkia er det gjort forsøk på å gi flyktninger arbeidstillatelse og tilgang til skolegang, men det går sakte og fungerer dårlig, sier Carsten Hansen. Han er svært bekymret over at en hel generasjon nå står uten skolegang, både barn som ikke får grunnskole og ungdom som ikke får tatt videregående skole eller lært et yrke.

Byrden for Syrias naboland er enorm, påpeker Hansen, som sier de forferdelige forholdene for de mange flyktningene er verdens ansvar. Det er også verdenssamfunnets ansvar å kaste alle krefter inn for å stanse den stadig mer brutale borgerkrigen.

– Først og fremst må krigen stoppe. Vi må kaste alle politiske krefter inn for å stanse krigen, sier Hansen.

EU og Tyrkia skal møtes igjen i september for å diskutere videreføring av avtalen.