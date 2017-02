Hans Rosling er død

Verden

Av Jens Marius Sæther/NTB

Rosling døde tirsdag 68 år gammel etter å ha vært kreftsyk, skriver avisen Expressen. Han døde på sykehuset med familien rundt seg. I en mail til det svenske nyhetsbyrået TT, skriver familien:

«Hans har berørt mange mennesker og kommer til å etterlate seg et stort tomrom. For ett år siden ble han diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen, og har takket være behandling fått et fint siste år i livet. For noen dager forverret tilstanden seg plutselig, og han sovnet inn med familien ved sin side.»

Fikk Twitter til å koke

Rosling ble særlig kjent etter en tale om Syria-krisen i 2015. Etter talen, som han holdt under en veldedighetskonsert i Stockholm, kokte Twitter over med ros og skryt til Rosling for brutal ærlighet. Fra scenen i Globen hamret han løs på politikerne i Europa:

– Det finnes helt klart grenser for hvor mange flyktninger man kan ta inn, men det er ingen land i Europa som i det hele tatt er i nærheten av den grensen. De som har kommet til oss er bare toppen av isfjellet. De som lider mest, er fortsatt i nabolandene eller i Syria. Det er pinlig hvilke farer vi utsetter dem for, at vår regjering nekter dem å søkte asyl der de er. I stedet må de reise på disse livsfarlige båtene og betale høye priser, unnskyld, men det er pinlig.

Rosling viste hvor lite penger som skal til for å hjelpe flyktningene.

– Det kreves 25 kroner per dag for å gi hjelp til en flyktning. Det skammelige er at de bare får 10 kroner. Vi må passe på at UNHCR får de pengene de trenger.

Æresdoktor ved Universitetet i Oslo

Rosling var professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet i Stockholm og forsket blant annet på sammenhengen mellom økonomi og helse rundt om i verden.

Han var en av initiativtaker til Leger Uten Grensers avdeling i Sverige og en av grunnleggerne av stiftelsen Gapminder. Han ble også internasjonalt kjent for sine foredrag

I 2014 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.