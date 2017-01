Grønt lys for tidevannsenergi

Verden

Den tidligere konservative energiministeren Charles Hendry, som har ledet kommisjonen, oppmuntret i en rapport som ble lagt fram torsdag, regjeringen til å godta planer om å bygge en ti kilometer lang lagune i Swansea Bay i Wales. Et system av moloer og 16 store turbiner som benytter seg av det sterke tidevannet, vil gi utslippsfri og stabil elektrisk kraft til 155.000 husholdninger i 120 år.

Prosjektet vil gi valuta for pengene og være et meget effektivt bidrag til britisk energimiks, sa Hendry til BBC Radio 4. Han gikk god for teknologien som er tenkt anvendt i tidevannskraftverket, som vil gi null CO2-utslipp. Hendry la til at «vi vet at dette virker», og at «en av de store fordelene ved tidevannskraft er at den er fullstendig forutsigbar for all framtid.»

Flo og fjære vet man når kommer hver eneste dag framover, og er ikke som sol- og vindenergi avhengig av skiftende værforhold.

Politisk støtte

Anbefalingen fra Hendry er blitt svært positivt mottatt av opposisjonspartiene. Den fikk umiddelbart støtte fra Labours skyggeminister for energi, som oppfordret regjeringen til raskt å sluttføre forhandlingene med Tidal Lagoon Power om garantiprisen for elektrisitet fra Swansea-prosjektet. I Wales hilser de konservative anbefalingen velkommen, og regjeringen oppfordres til å fatte et vedtak så snart som mulig.

Om prosjektet blir vellykket, vil lagunen i Swansea Bay bli prototypen for tilsvarende fullskala-anlegg fem andre steder rundt kysten av De britiske øyer. Selskapet som står bak planene, Tidal Lagoon Power, ønsker å bygge kraftverk i Cardiff, ved utløpet av elva Severn ved Newport, Bridgwater Bay tvers over Bristol-kanalen fra Cardiff, Colwyn Bay i Nord-Wales og Cumbria-kysten i Nordvest-England.

Håpet er også med tida å kunne eksportere ekspertise og teknologi til utlandet. Prosjektet ses som en sjanse til å gjøre Storbritannia til verdensledende i tidevannskraft.

Store ressurser

Storbritannia er av de land med de største tidevannsressurser i verden. En tidevannslagune produserer elektrisitet ved naturlig flo og fjære. Flovannet slippes gjennom porter inn i dammer mange kilometer brede og driver turbiner. Der blir vannet holdt tilbake bak demninger når tidevannet trekker seg tilbake, før det senere blir sluppet ut igjen, driver turbinene på nytt i motsatt retning og produserer mange tusen megawatt elektrisk kraft. Lederen for Tidal Power Lagoon, Mark Shorrock, sier det vil kunne produseres elektrisk kraft 14 timer i døgnet. Utløpet av elva Severn har verdens nest største forskjell mellom flo og fjære, i Swansea er forskjellen 10,5 meter.

Etter Brexit

Tidligere energiminister Charles Hendry Hendry sa torsdag at tidevannslaguner vil være kostnadseffektive og ikke for dyre for husholdningene. Han var langt mer positiv til prosjektet enn mange hadde ventet da regjeringskommisjonen ble nedsatt i februar i fjor, på et tidspunkt da mange hadde kjølnet til tanken om tidevannskraft. Daværende statsminister David Cameron var redd kostnadene ble for høye, med langt større subsidier enn for kjernekraft og vindturbiner offshore.

Men det har vært mange pådrivere, ikke minst fra næringslivshold, som etter Brexit ser nye muligheter for britisk teknologieksport i dette prosjektet. Statsminister Theresa May har pekt på store infrastrukturprosjekter som en mulighet til å kompensere for Brexit.

Cameron har ikke vært alene om å reise innvendinger mot kostnadene. Den privatfinansierte tidevannslagunen i Swansea har en prislapp på 1,3 milliarder pund og trenger offentlige subsidier. De seks britiske lagunene vil til sammen koste mer enn 40 milliarder pund.

Men de vil produsere grønn elektrisk kraft til åtte millioner husholdninger, og dekke anslagsvis 12 prosent av Storbritannias energibehov. Ser man på levetiden for lagunene, vil subsidiene ifølge Hendry være lavere enn for nesten alle andre kraftkilder. De vil dessuten skape 77.400 korttids- eller langtidsarbeidsplasser.

Swansea var engang verdens kopperhovedstad og med omliggende områder også en «stormakt» innen kull og stål. Men som så mange andre tidligere industrisentra, søker Swansea å finne nye motorer for økonomisk vekst. Tidevannskraftverket kan bidra til økt tilstrømming til et allerede populært turistområde. Det vil stanse 40 års tilbakegang, sier Tidal-leder Mark Shorrock.

Storbritannia trenger en ny generasjon kraftverk ettersom gamle kjernekraftverk og kullfyrte kraftverk legges ned. Arbeidet i Swansea kan få oppstart allerede neste år. Det vil kunne ta fem år å fullføre.

Miljøvernstøtte

Miljøvernorganisasjoner har hilst planene om fornybar energi velkommen. WWF uttaler at tidevannskraft har et betydelig potensial til å skape ren elektrisitet, mens Greenpeace sier Swansea-prosjektet er «en mulighet til å gå foran i å skape ren kraft av britisk tidevann.»

– Regjeringen bør komme i gang med prosjektet fordi det kan være det første av en bølge av tidevannslaguner i Storbritannia, ja til og med internasjonalt. Så vi kan lede verden i å skaffe en ny, fornybar oppfinnelse for å møte våre rene energibehov, sier Doug Parr, Greenpeace UKs ledende viten- skapsmann, til The Guardian.

Men noen miljøorganisasjoner har uttrykt bekymring for de økologiske virkningene for fugl og fisk både i Swansea og i de fem andre lagunene.