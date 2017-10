Verden

Mer konfrontasjon, røffere retorikk og hardere fronter – det er hva mange tyskere frykter etter at Forbundsdagen i dag åpner.

92 av plassene vil nemlig fylles av representanter for partiet Alternativ for Tyskland (AfD) på ytre høyre fløy, etter at de i valget for en måned siden gjorde det historisk godt og fikk 12,6 prosent av stemmene.

Les også: AfD vant stemmer fra både venstre og høyre

Demonstrerte

– Tonen vil bli røffere. AfD bruker begreper som med god grunn er bannlyst i tysk politisk kultur. Det søker oppmerksomhet ved å bryte den politiske konsensusen med overlegg, sier Alexander Hensel, forsker ved Göttingen-instituttet for demokratiforskning, til The Financial Times.

Søndag marsjerte minst 10.000 tyskere i Berlin mot det de mener er inntoget av rasisme i den tyske Forbundsdagen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Endret reglene

Selv om AfD er nytt i Forbundsdagen, har partiet allerede erfaring med politiske institusjoner: Det er allerede representert i regionalforsamlingene i 14 av de 16 tyske delstatene. Dette gir grunnlag for å si noe om hvordan AfD vil te seg i nasjonalforsamlingen, mener eksperter.

– Om man skal dømme etter delstatsforsamlingene, vil debattene i Forbundsdagen bli mer konfronterende, sa professor Kai Arzheimer til Dagsavisen etter valget i september.

Ingen av de andre partiene vil samarbeide med AfD. Arzheimer påpeker at de andre partiene vil forsøke å isolere og ignorere AfD, mens AfD selv vil bruke den nye plattformen til å sette agendaen i den nasjonale debatten.

En av partiets frontfigurer, Alexander Gauland, slo an den konfronterende tonen umiddelbart etter valget.

– Vi skal jage fru Merkel. Vi skal ta tilbake landet vårt og folket vårt, sa Gauland da.

Forbundsdagen har allerede måttet håndtere vanskelige situasjoner. I henhold til reglementet skal Forbundsdagen åpnes av den eldste representanten. Det er tilfeldigvis nettopp 76 år gamle Gauland. Dermed er reglene blitt endret slik at denne oppgaven ikke tilfaller den svært kontroversielle politikeren. I stedet vil den personen med lengst fartstid i Forbundsdagen stå for åpningen. Denne løsningen er imidlertid ikke ukontroversiell:

– Vi hjelper dem indirekte, fordi de kan påstå at de blir diskriminert, sier Gregor Gysi, representant for partiet Die Linke, til The Financial Times.

Les også: Demonstrasjoner mot innvandringskritisk parti i Tyskland

Regjering uklart

Det er imidlertid fortsatt uklart hva slags regjering Tyskland får. Kansler Angela Merkel fra det konservative partiet CDU har begynt forhandlinger med tanke på en koalisjon bestående av alliansen CDU og søsterpartiet CSU og det høyreliberale Fridemokratene (FDP) og De grønne – en såkalt Jamaica-koalisjon.