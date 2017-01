Frykter at Trump-forbud gir økt ekstremisme

Verden

Av: NTB/Marie De Rosa

Statsminister Erna Solberg (H) sier at USAs nye innreiseforbud kan bidra til å undergrave innsatsen for å bekjempe ekstremister.

– Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier – og er en motvekt mot ekstremistenes verdier. Jeg er bekymret for at et generelt innreiseforbud ikke bygger opp om denne felles innsatsen, sier Solberg til NTB.

Utenriksminister Børge Brende (H) kaller Trumps beslutning «sterkt beklagelig».

– Det er sterkt beklagelig at president Trump nå midlertidig stanser USAs program for bosetting. Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

– Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen. Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt, sier Brende.

I en ny presidentordre før helgen besluttet Trump å nekte flyktninger adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.

I tillegg er det innført et midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

På Twitter lar ikke reaksjonene vente på seg.

– Vi opphever ikke rettighetene til folk på flukt med et pennestrøk. Det trengs mer samarbeid, og alle land må ta ansvar, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen har reagert for tregt.

– Endelig sier Brende noe om Trumps flyktningforbud. Men hvor er @erna_solberg og hva vil regjeringen GJØRE? Fortsatt like lojal til USA?, skriver han på Twitter.

Hindrer kamp mot terror

Danmarks utenriksministeren Anders Samuelsen kaller Trumps beslutning uklok og Sveriges utenriksminister Margot Wallström er enig.

– Dypt bekymret for USAs beslutning om ikke å tillate innreise for folk fra bestemte land, skriver Wallström på Twitter.

Dette øker mistilliten og motsetningene mellom menneskene, sier hun til TT.

Regjeringen i Indonesia mener innreiseforbudet vil hindre kampen mot terror.

– Indonesia beklager dette dypt fordi vi mener det vil ha negativ påvirkning på den globale kampen mot terrorisme og håndteringen av flyktninger, sier Arrmanatha Nasir, talsmann for landets utenriksdepartement.

Iran mener også USAs innreiseforbud er en gavepakke til ekstremister.

– Muslimforbudet vil bli husket som en stor gave til ekstremistene og deres tilhengere, skriver utenriksminister Mohammad Javad Zarif. Han mener at kollektiv diskriminering hjelper terrorister med å rekruttere folk.

Ønskes velkommen

Tysklands statsminister Angela Merkel sier at det ikke er mulig å rettferdiggjøre USAs innreiseforbud for personer fra hovedsakelig muslimske land.

Storbritannias statsminister Theresa May er heller «ikke enig» i USAs beslutning om å nekte innreise til personer fra hovedsakelig muslimske land.

Frankrikes president François Hollande ber Trump respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.

Canadas statsminister Justin Trudeau gjør det klart at flyktninger som nå blir avvist av USA kan komme til dem i stedet.

– Til dere som flykter fra forfølgelse, terror og krig, kanadiere vil ønske dere velkommen, uavhengig av troen deres. Mangfold er vår styrke, skriver Trudeau på Twitter.

Rettsavgjørelse

En føderal dommer i Brooklyn har avgjort at to irakiske menn med gyldig visum til USA ikke kan sendes ut av landet. I stedet er de innvilget midlertidig opphold i USA.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen ACLU, som før helgen trakk saken inn for rettsvesenet, vil denne avgjørelsen også gjelde alle andre saker hvor folk allerede har kommet til landet med det som i utgangspunktet var gyldige visum, ifølge ABC News.

Innreiseforbudet har ført til store demonstrasjoner på flyplassene i New York, Washington, Chicago, Minneapolis, Denver, Los Angeles, San Francisco og Dallas.

Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton uttrykker sin støtte til demonstrantene på Twitter.

– Jeg stiller meg bak de personene som er samlet rundt omkring i landet vårt i kveld for å forsvare våre verdier og vår grunnlov. Dette er ikke sånn vi er, skriver Clinton.

Presidenten selv avfeier kritikken med følgende melding på Twitter: «Landet vårt trenger strenge grenser og grundige sikkerhetsklareringer, NÅ. Se hva som skjer over hele Europa og verden – et forferdelig rot».

Trumps stabssjef Reince Priebus sier til TV-kanalen NCB at Trump-administrasjonen ikke ser noen grunn til å beklage.

– Trump fattet tidlig vedtak om dette for å hindre folk som ønsker å skade USA, tilgang til landet, sier han.