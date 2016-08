– Fred om få måneder

Verden

FN har hatt fredsbevarende styrker på Kypros siden 1964, samme året som Espen Barth Eide ble født. Men nå er freden like rundt hjørnet, tror Norges tidligere utenriksminister, som har jobbet som FN-utsending og fredsmegler på den gresk-tyrkiske øya de siste to årene. Etter en sakte start, har det endelig løsnet. Om kort tid kan Europa se et samlet Kypros igjen, sier Espen Barth Eide.

– Det er snakk om måneder, ikke år. Begge parter er veldig klare på at de ønsker en løsning, sier Eide til Dagsavisen.

Eide, som offisielt er bosatt i FNs europeiske hovedkvarter Genève i Sveits, regner med å tilbringe de neste månedene i intense forhandlinger på øya. Etter en kort sommerpause, tar partene opp igjen forhandlingene i morgen.

Ivrige motparter

Kypros har vært helt delt siden 1974, da Tyrkia invaderte den nordlige delen som svar på et greskstøttet kupp i hovedstaden Nikosia.

Når øya nå skal forenes i én nasjonalstat, er det snakk om statsbygging helt fra grunnen av. Partene har blitt enige om maktfordeling og statsstruktur, med president, to kamre i nasjonalforsamlingen og hva slags type valgsystem de skal bruke. Hvis alt går etter planen blir Kypros samlet som en føderalstat, sier Eide.

– Det er statsbygging fra scratch, sier Eide, som gir de to lederne, den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades og den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci mye av æren for de raske framskrittene.

Utfordringen blir likevel å få folket til å stemme ja til fredsavtalen, som også trenger støtte fra Hellas og Tyrkia for å klare seg.

– Et åpent sår

Den langvarige konflikten er ikke den som får mest oppmerksomhet. Det er ingen som dør, det er få store overskrifter. Men den er som et åpent sår for Europa, sier Espen Barth Eide.

For mens den greske siden av øya er med i EU, gjennom Hellas, står den ikke anerkjente tyrkiske siden helt isolert. Det blir det nå en slutt på, håper Eide. Kypros blir EU-medlem uten å følge den vanlige innmeldingsprosessen. Men et Schengen-medlemskap er det så langt ikke snakk om.

– Nordmenn på ferie der opplever det kanskje ikke som noe opplagt konfliktområde, men det er en latent konflikt, sier Eide.

I en svært urolig region, er det viktig å finne en varig fredelig løsning på Kypros, mener han, og trekker også fram gassfunn i havområdene utenfor øya som en potensiell framtidig konflikt hvis øya forblir delt.

– En løsning nå kan hindre en konflikt om gass i framtida, sier Eide.

Partene har hatt seks kapitler å løse for å komme fram til en fredsavtale. Nå er fire av dem så godt som i boks: Statsstruktur, eiendom, økonomi og EU. De to siste vanskelige temaene territorium, altså nøyaktig hvor de føderale grensene skal gå, og øyas sikkerhetsgarantier, står igjen. I dag står Storbritannia, Hellas og Tyrkia som garantistater for Kypros, en rolle Tyrkia vil beholde.

For fredsprosessen er også påvirket av hva som skjer utenfor Kypros, i den urolige regionen. Uten sterk tyrkisk støtte, blir det ingen fred på den delte øya. Tyrkias statsminister Erdogan overlevde nylig et kuppforsøk, og situasjonen i landet er svært spent. Det har heldigvis ikke gått ut over fredsprosessen på Kypros, sier Eide.

– Forholdene i denne regionen endrer seg jo fra uke til uke, men per i dag har vi sterk støtte fra Erdogan, sier Eide.

Freden vil vinne

Blir det fred på Kypros blir det en gladnyhet i en svært ustabil region. Kypros ligger langt øst i Middelhavet, og nære krigsrammede Syria. Fordi Kypros ikke er med i Schengen, har øya fått svært få båtflyktninger, sier Eide.

– Kypros har vært helt uberørt av Syria, det er nesten et paradoks.

Et samlet Kypros vil også bety slutten på en av FNs lengstvarende fredsoperasjoner. Ifølge Eide, sier partene selv at de tror på en løsning innen året er omme. Men han legger inn et lite forbehold. For alt kan selvfølgelig kollapse.

– De neste månedene avgjør. Enten går det bra, og vi får en løsning, eller så faller alt sammen, sier Eide. Han er klar på at det er freden han tror vil vinne.

– Begge parter ønsker et samlet Kypros, sier Espen Barth Eide.