Fransk valg-thriller: Historisk kappløp én uke før valget

Lederen for Nasjonal Front, Marine Le Pen, og den uavhengige sentrumskandidaten, Emmanuel Macron, lå lenge an til en ensom duell om å bli de to kandidatene som kommer videre til første runde i den franske presidentvalgkampen neste søndag, 23. april.

Men nå er bildet et annet:

Bare få prosentpoeng skiller de to utfordrerne fra de to i teten, skriver den ledende franske avisa Le Journal du Dimance.

Historisk

De fire som leder på meningsmålingene, er:

* Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron: 23.2 prosent.

* Lederen for Nasjonal front, Marine Le Pen: 22.3 prosent.

* Kandidat for det ytre venstre: Jean-Luc Mélenchon: 19.7 prosent.

* Republikanernes kandidat (Det konservative partiet): François Fillon: 19.2 prosent.

- Mélenchon: Frankrike ut av EU

Sjelden har det vært så jevnt i en fransk valgkamp.

Men målingene er oppsiktsvekkende på flere måter:

Suksessen til kandidaten på den ytre venstresiden av politikken, Jean-Luc Mélenchon, vekker debatt.

Mélenchon har klatret rekordhøyt på målingene den siste tiden. Den populære politikeren er tidligere medlem av det franske sosialistpartiet og kommunistpartiet, og lover å angripe den franske finanseliten, innføre en maksimumsgrense på franske lønninger og føre en langt mer liberal innvandringspolitikk.

I likhet med Nasjonal fronts Marine Le Pen, ønsker Mélenchon å reforhandle Frankrikes avtaler med EU. Dersom dette ikke lykkes, vil han vurdere en folkeavstemning om landet skal ut av EU. Han er også vennlig innstilt overfor Russland, i likhet med de konservatives Fillon og Le Pen.

Han ønsker også at Frankrike skal melde seg ut av NATO.

Den omstridte politikeren er ingen nykommer i fransk politikk: Mélenchon var utdanningsminister under sosialisten Lionel Jospins regjering fra 2000 og 2002.

Han regnes for å være en god retoriker, og mange franskmenn har tillit til ham.

Under TV-debatten mellom de ulike kandidatene tidligere i april mente seerne at Mélenchon var den mest overbevisende av alle, foran favoritten på målingene, sentrumskandidaten Emmanuel Macron. Mélenchon framstår langt mer ekte i sitt politiske engasjementet, mener politiske kommentatorer.

Fillon: Snuser på teten - tross korrupsjon

Men det vekker også oppsikt at de konservatives kandidat, François Fillon, ser ut til å overleve som presidentkandidat, til tross for en rekke skandaler som har dominert årets valgkamp.

Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler ved å ha lønnet ektefelle og barn som assistenter ved parlamentet.

Ifølge den franske satireavisa Le Canard Enchainé skal Fillons familiemedlemmer ikke ha utført den jobben de ble betalt for med franske skattepenger.

Le Pen: Liten nedgang

Lederen for partiet på ytre høyrefløy, Marine Le Pen, har opplevd en svak nedgang på målingene den siste tiden, ifølge Le Journal du Dimanche.

Le Pen har lenge ligget i teten med Macron.

Som partileder har Le Pen arbeidet for å frigjøre partiet sliter fra fascist-stempelet.

Men flere kritikere mener at viktige personer i partiet fortsatt deler disse ideene.

Anklager om "Hitler-nostalgi"

Tidligere denne uka uttalte Le Pen at den franske stat ikke var skyldig i at 13.000 franske jøder ble pågrepet av fransk politi og sendt til konsentrasjonsleire under andre verdenskrig.

I en reportasje i The New York Times kommer det fram at to personer i Le Pens innerste politiske sirkel, Frédéric Chatillon og Axel Loustau, skal ha vært medlemmer av en voldelig studentforening på ytre høyrefløy som kjempet mot motstandere på venstresiden.

Bevegelsen skal ha vendt seg mot "Hitler-nostalgi" på 1990-tallet, skriver avisa.

Le Pen har ønsket å distansere partiet fra faren og partigrunnleggeren Jean-Marie Le Pen. Under Jean-Marie Le Pens ledelse var partiet var forankret i fascistisk tankegods. Han ble senere dømt for å ha kalt nazistenes gasskamrene for utryddelse av jøder under andre verdenskrig for en "en detalj i verdenshistorien".

Franske etterforskere ba denne uka EU-parlamentet oppheve immuniteten til Nasjonal front-lederen, som et ledd i etterforskningen av henne.

Le Pen er anklaget for å ha brukt EU-penger til å lønne egne partimedarbeidere, noe som er ulovlig.

Valgets andre og avgjørende runde er søndag 8. mai.

