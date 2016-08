Fransk domstol opphever burkiniforbud

Verden

Domstolen har vurdert om de lokale forbudene er i tråd med grunnloven, og kom fredag fram til at de ikke er det. Forbudet blir derfor opphevet.

Konkret behandlet domstolen i Paris burkiniforbudet som ble lagt ned i byen Villeneuve-Loubet i nærheten av Nice i Sør-Frankrike. Men kjennelsen som ble avsagt fredag ettermiddag, kommer trolig til å skape presedens for de rundt 30 byene som har lagt ned forbud mot det heldekkende badeplagget.

Voldsomme reasjoner

Burkiniforbudet som ble innført i en rekke franske byer i sommer, har skapt voldsomme reaksjoner langt utenfor landets grenser.

Burkiniforbudene har utløst en hissig debatt om kvinners rettigheter, sekularisme og religionsfrihet.

Splitter regjeringen

Saken har også splittet regjeringen. Statsminister Manuel Valls støtter de lokale ordførerne og sa torsdag til TV-kanalen BFM at burkinier representerer «kvinneslaveri».

Andre mener tiltaket bare forverrer spenningene i Frankrike etter en rekke blodige terrorangrep utført av muslimske ekstremister. Utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem, en feminist med røtter fra Nord-Afrika, mener forbudet mot plagget er politisk motivert. Ministeren påpeker at hun selv ikke liker burkinien, men mener tiltaket nører opp under rasistiske holdninger.

– Min drøm er et samfunn der kvinner er frie og stolte av kroppene sine, sier Vallaud-Belkacem til radiokanalen Europe-1.

Torsdag sa Nicolas Sarkozy på et valgmøte at han vil gå inn for et nasjonalt burkiniforbud dersom han vinner presidentvalget til neste år. Den 61 år gamle konservative ekspresidenten kom med uttalelsen på et politisk møte i Provence.

Frp-støtte i Norge

Onsdag ble det brennhett på sosiale medier da det dukket opp bilder på nettet der fire påkledde, væpnede politifolk tilsynelatende beordret en kvinne til å kle av seg på stranda i Nice.

Høytstående politikere i en rekke land har uttalt seg om saken, og i Norge har Fremskrittspartiets leder i Oslo tatt til orde for et forbud etter mønster fra Nice.

Lavere domstoler har opprettholdt lokale myndigheters rett til å håndheve forbudet. Retten i Nice argumenterte blant annet med at den heldekkende badedrakten kan oppfattes som en provokasjon som øker spenningene i lokalsamfunnet.

Bøtelegges

De to menneskerettighetsorganisasjonene som har gått rettens vei, framholder at forbudene er diskriminerende.

Andre kritikere mener de lokale forskriftene er for vage, noe som gjør at lokalt politi også har bøtelagt kvinner som bare har på seg skaut og tunika på badestranda.

Burkiniforbudet i Nice ble innført etter lastebilmassakren som kostet 84 menneskeliv på Promenade des Anglais på nasjonaldagen 14. juli. Senere fulgte en rekke byer etter, hovedsakelig i Sør-Frankrike.

Siden er flere kvinner blitt bøtelagt og forvist fra franske strender på grunn av sin påkledning.

