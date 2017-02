Forvirring om flyregler etter kjennelse om innreiseforbud

Verden

Flere flyselskaper sier personer som omfattes av innreiseforbudet, igjen kan sjekke inn på flyginger til USA. SAS vet foreløpig ikke om det lar seg gjøre.

Qatar Airways opplyste lørdag formiddag at personer som har vært rammet av det amerikanske innreiseforbudet, igjen har lov til å fly med selskapet til USA.

Dommeren i Washington

Også Air France, Swiss Air og EgyptAir opplyser lørdag at alle passasjerer med gyldige reisedokumenter er velkommen til å sjekke inn på flyginger til USA.

Det skjer etter at en dommer i delstaten Washington fredag utstedte en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet, som gjelder for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

SAS vet ikke

SAS har imidlertid ikke fått noe ny informasjon fra amerikanske myndigheter etter fredagens kjennelse, opplyser informasjonssjef Knut Morten Johansen til NTB lørdag ettermiddag. Selskapet vet derfor ikke om personer som er omfattet av innreiseforbudet, igjen kan sjekke inn på selskapets flyginger til USA.

Årsaken er at SAS' check inn-system for flyginger til USA er koblet til amerikanske immigrasjonsmyndigheters system, opplyser Johansen. Forbudet innebærer at personer fra land som er omfattet, blir nektet å sjekke inn av systemet.

– Nå vet vi ennå ikke om systemet fra amerikansk hold er oppdatert til å reflektere kjennelsen, sier Johansen, som opplyser at SAS jobber med å få informasjon fra amerikanske myndigheter.

– Uklarheter

Også hos Norwegian er man usikre på hva kjennelsen innebærer.

– Ettersom det fortsatt er visse uklarheter omkring innreisereglene, må vi be passasjerer som er usikre, kontakte den amerikanske ambassaden for å få beskjed om de kan reise til USA eller ikke, skriver pressetalskvinne Charlotte Holmbergh Jacobsson til NTB.