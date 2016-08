– Forbud mot burkini er et totalt bomskudd

Verden

I går kom dommerne i Frankrikes høyeste administrative domstol sammen for å behandle spørsmålet om forbud mot kroppsdekkende badetøy, som omfatter burkini. Lavere rettsinstanser har tidligere gitt støtte til forbudet, men to menneskerettsorganisasjoner har anket.

Debatt: Burkini, bikini – to sider av samme mynt

– Øker aggresjonen

Minst 15 franske badesteder har innført forbud mot badetøy som er uttrykk for religiøs tilhørighet – blant dem Nice og Cannes. I praksis gjelder det den såkalte burkinien, et klesplagg myndighetene mener strider mot franske sekulære verdier.

Tidligere president Nicolas Sarkozy, som igjen stiller som presidentkandidat foran valget til våren, støtter et forbud.

– Å ha på seg en burkini er en politisk, militant handling – en provokasjon, sier Sarkozy.

– Hvis vi ikke setter en stopper for dette, er det en fare for at om ti år vil unge muslimske jenter som ikke vil ha på seg slør eller burkini, bli stigmatisert og føle gruppepresset, sier Sarkozy i et intervju i Le Figaro..

Også statsminister Manuel Valls fra Sosialistpartiet har støttet lokale forbud. Nasjonal Fronts Marine Le Pen er klart for et forbud, og mener burkini strider mot franske verdier og respekt for kvinner.

– Frankrike gjemmer ikke bort kvinnekroppen, sier Le Pen.

Feminist og leder av Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), Gro Lindstad, mener det er forbudet som er provoserende.

– Forbudet er et totalt bomskudd, og vil bare øke aggresjonen og spenningene i et Frankrike som er ganske spisset fra før. Det er en helt annen medisin enn det Frankrike og mange andre land trenger nå, sier Gro Lindstad til Dagsavisen.

Fikk bot

Forbudet i de franske badestedene har vekket debatt verden over, og de siste dagene har spesielt én video gått som en farsott på internett og kastet glør på bålet i debatten: En kvinne med tørkle på hodet og langermet skjorte på stranda i Nice blir av politiet ilagt bot, og hun tar av seg hodeplagget. Kvinnen hadde ikke badedrakten burkini på.

En kvinne som var vitne til hendelsen forteller om en opprivende situasjon.

– Noen applauderte politifolkene, mens andre sa «kom deg av stranden, kom deg ut av Frankrike» til kvinnen, forteller hun til BBC.

– Det var forferdelig å se på, sier den franske kvinnen, som sier stemningen i Sør-Frankrike er sterkt preget av terrorangrepene i Nice 14. juli.

– Etter terrorangrepet er folk redde og skremte, sier hun.

Ordførerkontoret i Nice kommune sier i etterkant til France 24 og AFP at politifolkene ikke beordret kvinnen til å ta av seg, men at hun tok av seg klærne for å vise hva hun hadde under. Men det bekreftes at hun ble ilagt bot.

Hendelsen har vekket sterke reaksjoner fra en rekke hold.

– Dette er IKKE fransk sekularisme. Og uakseptabelt, tvitret den franske feministen og kommentatoren Caroline Fourest.

Mange frykter forbudet bare vil forsterke de etniske og religiøse spenningene i Frankrike etter terrorangrepene landet har blitt rammet av. Menneskerettighetsgruppen Samling mot islamofobi sier minst 16 kvinner er blitt bøtelagt for kroppsdekkende plagg i løpet av de siste to ukene på den franske riviera.

I Australia har salget av burkini økt etter at debatten fra Frankrike ble kjent. Det fortalte designeren av burkini, australsk-libanesiske Aheda Zanetti, for få dager siden. Etterspørselen kommer ikke bare fra muslimske kvinner, men personer som har hatt hudkreft eller av andre årsaker ønsker å beskytte seg mot UV-stråler og samtidig kunne bade i lett stoff som tørker fort.

Debatt: Franske tilstander – et frampek om et totalitært Europa

Hva med menn og nonner?

Gro Lindstad jobber med kvinners rettigheter som leder for Fokus. Hun reagerer på at det nok en gang er kvinner som rammes av klesregler.

– Dette er en del av en mye større debatt, enten det gjelder hvorvidt kvinner skal ha minst mulig kær på seg under OL i strandvolleyball eller om de på stranda har forbud mot å ha på seg enkelte plagg. Det er ingen som diskuterer hvorvidt menn, uansett religion, har heldekkende surfedrakter på seg. Det er ingen politifolk som ber menn kle av seg på stranda. Det er ingen som ber menn ta på seg mer hvis de har speedoer som knapt skjuler noen ting, sier Gro Lindstad.

Hun viser også til hvor vanskelig det er å trekke skillelinjene. Et bilde som er blitt delt på sosiale medier de siste dagene viser italienske nonner på stranda, med nonnedrakt som skjuler håret.

– Hvis vi skal be kvinner ta av seg burkiniene, må man be nonnene ta av seg også. Det er akkurat det samme. Jeg kjenner dessuten personer som har hatt hudkreft, og som sitter med heldekkende plagg og en gigantisk solhatt. Hva med dem? Forbudet er en inngripen man ikke har tenkt over i det hele tatt – en desperat handling, sier Lindstad.

Hun mener imidlertid at det går et viktig skille mellom hva som er frivillig og ikke.

– Så lenge kvinner selv velger det, må det være greit. Om man blir påtvunget noe er det noe helt annet, sier Lindstad.

Hun trekker også en grense ved ansiktsdekkende plagg som burka eller niqab, som forhindrer god kommunikasjon mellom mennesker.

– Det er langt mer problematisk. Og når kvinner for eksempel blir påtvunget burka for ikke å friste menn, handler det om at det er menn som sitter med makten og setter premissene, påpeker Lindstad.