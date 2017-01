– For svakt alene

Verden

Det skulle være et ideelt utgangspunkt for et opposisjonsparti: De konservative har styrt i seks år, og satte i gang en folkeavstemning som har kastet Storbritannia ut i mer usikre tider enn på mange tiår.

Men Labour er i dyp krise, med elendige målinger og sterk splittelse innad etter en opprivende partilederkamp.

– For svakt

Labour er nå så svakt at partiet ikke vil klare å vinne neste valg alene, og bør derfor søke samarbeid med andre partier, er anbefalingen fra en ny rapport fra den kjente tenketanken Fabian Society, som nå skaper debatt i og om Labour.

– Labour er for svakt til å vinne neste valg, uansett om det finner sted i 2017 eller 2020, skriver generalsekretær Andrew Harrop i Fabian Society i rapporten «Stuck» om Labours framtid.

– Partiet kan være i stand til å styre igjen dersom det regjerer i samarbeid med andre partier. Det bør være Labours mål, heter det i rapporten fra Fabian Society, som har tilknytning til Labour.

Kritiske tall

Dette er situasjonen for partiet som for få år siden hadde makten i 13 år sammenhengende i Storbritannia:

Kun litt mer enn halvparten av dem som stemte Labour i 2015 sier de støtter partiet i dag.

Labour ligger rundt 12 prosentpoeng bak regjeringspartiet De konservative på flere målinger.

Labour kollapset i sin egen bastion Skottland i valget i 2015.

Partiet ligger ved neste valg an til å vinne færre seter enn 200 for første gang siden 1935, – om mulig kun 150, ifølge tenketanken.

Brexit-dilemma

Selv om Labours nedtur begynte før folkeavstemningen om EU, har brexit-debatten forverret situasjonen for Labour. Flertallet i partiets etablissement er for EU, men partileder Jeremy Corbyn, som tidligere har vært sterkt kritisk til EU, beskyldes av partifeller for ikke å ha snakket varmt nok for å bli i EU, og at dette er del av årsaken til at «remain»-siden tapte.

Brexit-spørsmålet er også en av de vanskeligste utfordringene for Labour framover, mener rapporten: Mens De konservative og Liberaldemokratene kan tillate seg å henvende seg til én av EU-sidene blant velgerne, trenger Labour støtte fra begge leirer.

– Angående brexit, det største politiske spørsmålet på to generasjoner, er partiets budskap innpakket og inkonsekvent, heter det i rapporten.

Han mener Labour blir nødt til å vurdere politisk samarbeid med andre partier som ligger rundt sentrum/venstre, som Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) i Skottland og Liberaldemokratene.

Det er SNP som har tatt nesten alle stemmene fra Labour i Skottland.

Liberaldemokratene, som ligger i sentrum av britisk politikk, ble minimert etter å styrt med De konservative i fem år, men ser nå tendenser til å komme sterkt tilbake: Partiet er et pro-EU-parti, og ser nå ut til å tiltrekke seg velgere som stemte for å bli i EU, og som nå er sterkt bekymret for brexit-prosessen.

Skepsis

Rapporten kaster lys over en debatt som har pågått i lang tid i Labour allerede: hvordan vinne tilbake flertallet? Partiet er sterkt splittet i synet på hva som er riktig, og et flertall i parlamentsgruppen i partiet prøvde å kaste Jeremy Corbyn som leder etter folkeavstemningen om EU i fjor. Det ble nytt partiledervalg, og Corbyn vant klart igjen, fordi han har bred støtte på grasrota blant de mange som har anledning til å stemme i partiledervalg, inkludert personer som kun er løst tilknyttet partiet eller kun har registrert seg for å delta i valget.

Men skepsisen mot å basere seg på samarbeid med andre partier er stor blant mange i Labour, som er vant til å styre alene.

John Healey, skyggeboligminister i Labour, mener rapporten er en sterk advarsel og peker på store utfordringer for partiet.

– Men jeg tror ikke svaret på Labours utfordring er å gå sammen med Liberaldemokratene, De Grønne og en haug med andre partier, sa han i går til BBCs radioprogram Today.

Ikke helsvart

Til tross for dårlige utsikter er Labour likevel for sterkt til å miste plassen som Storbritannias største opposisjonsparti, påpeker rapporten. En viktig årsak er valgsystemet i Storbritannia, som konsekvent gjør det vanskelig for mindre partier å vinne valgkretser.

– Det er ikke snakk om seier eller død, skriver Harrop i rapporten.