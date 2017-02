Føler seg styrket av Trump

Verden

JAFFA (Dagsavisen): – Dette er bibelsk land, land som ble lovet til Israels folk for over 3000 år siden, sier Avraham Hermon (39) mens han kjører sørover på Vestbredden. Sammen med kona og sju barn bor han på en fjellhøyde over Nablus, ved siden av samaritanene. For å komme på jobb, må Avraham kjøre gjennom den palestinske landsbyen Hawara.

– Jeg synes oppriktig synd på palestinerne. De lever under et korrupt og undertrykkende palestinsk regime. Et regime som ønsker at palestinere skal forbli fattige, slik at deres korrupte ledere skal kunne hente inn store pengebeløp fra internasjonale giverland, sier han mens han kjører.

Men det er israelske soldater, ikke palestinere, som kontrollerer Hawara. Slik har det vært i snart 50 år, siden seksdagerskrigen i 1967 da Jordan tapte Vestbredden til Israel. Men ifølge Hermon er ikke Vestbredden okkupert.

– Landet er bestridt, det er riktig. Men vi er de innfødte her. Da vi erobret landet, var det vi som avsluttet de fremmede okkupasjonene, sier han til Dagsavisen.

Ny verden

Bosettere som Hermon vil trolig bli mer og mer relevante i tida som kommer. Trolig vil ikke hans syn møte forståelse i Europa. Men i USA under Donald Trump, har Israels regjering og bosetterne møtt sympati: Plutselig tror mange bosettere at tida for en palestinsk stat er over. Og at Israel vil kontrollere området for all tid.

Mens vi snakker sammen, stormer israelske sikkerhetsstyrker Amona, en jødisk bosetning litt lenger sør, og tvangsevakuerer alle innbyggerne. Den siste harde kjernen av stedets bosettere har forskanset seg i en synagoge, som blir inntatt av sikkerhetsstyrkene. Andre israelere har fulgt dramaet på TV, og sett politistyrkene bære ut små babyer og foreldrene.

Evakuering

– Eier dere ingen skam, ropte en av bosetterne mens han blir båret bort av fire politimenn. Andre bosettere kastet stein mot politistyrkene i det de nærmet seg. Til slutt ble likevel alle de 42 familiene på stedet tvangsevakuert.

Amona ble bygget på land som tilhørte tre palestinske landsbyer, Taybeh, Silwad og Ein Yabrud. Landeierne greide å overbevise israelsk rett om at bosetterne hadde stjålet deres privateide jorder. Dermed ble Netanyahus regjering tvunget til å fjerne de 42 husene på stedet. Ifølge internasjonal lov er imidlertid alle bosetningene ulovlige. Rundt 700.000 israelere bor på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bygger nye

Statsminister Benjamin Netanyahu leder en regjering som i stor grad støtter seg nettopp på bosetterne. Siden president Donald Trump overtok i USA, har han godkjent byggingen av over 2.500 boenheter på Vestbredden. Med rivingen av Amona, ble byggingen av ytterligere 3.000 hjem gitt grønt lys. Utdanningsminister Naftali Bennett sa det klart:

– Nå er det på tide at verden våkner opp til den nye virkeligheten. Det vil ikke bli noen palestinsk stat, sa han til israelsk fjernsyn.

Palestinske ledere står nærmest maktesløse. Ikke bare har Trump signalisert at han kan komme til å kutte den økonomiske støtten – palestinernes kamp er knapt på den internasjonale dagsordenen.

– Å evakuere 40 hjem, for så å kompensere med 3.000 bosetterhjem er maktarroganse, sa Saeb Erekat, en av president Mahmoud Abbas sine rådgivere.

– Det eneste stedet å ta opp dette blir den internasjonale straffedomstolen i Haag, sa Erekat til lokale journalister i hjembyen sin Jeriko.

Byen er i likhet med de andre palestinske byene, omringet av israelske styrker som fremdeles kontrollerer storparten av Vestbredden. Rundt 2,7 millioner palestinere lever på Vestbredden,

Internasjonal lov

Palestinernes juridiske kamp ser likevel ut til å ha blitt styrket noe. I en av sine siste beslutninger som USAs president, unnlot USA og president Barack Obama å nedlegge veto mot Sikkerhetsrådets resolusjon 2334, som fordømmer Israels bygging av bosetninger på okkupert land. Dermed vurderer Erekat og andre palestinske ledere å bruke blant annet resolusjonen for å få israelske ledere stilt for domstolen i Haag.

Ifølge avisen Haaretz, har imidlertid Trumps sendemenn advart at dersom palestinerne gjør det, vil Washington kutte en sårt trengt økonomisk støtte til den palestinske selvstyremyndigheten.

Til og med Avraham Hermon, bosetteren fra Nablus-området, som ser på seg selv som del av et større historisk prosjekt, har fått føle på hvordan FN-resolusjonen allerede påvirker virkeligheten. Hermon er patentadvokat for et medisinsk oppstartsselskap som opprinnelig ville åpne kontorer i en bosetning. Men frykt for konsekvensene fikk lederne til å etablere seg innenfor 1967-grensene, Israels grenser som store deler av verden anerkjenner.

Likevel er det klart at tostatsløsningen er svekket. Men heller ikke alternativene, som en enstatsløsning eller en apartheid-stat, kan love fred. Slik patentadvokaten ser det, har han imidlertid tida på sin side nå.

– Verden har forkynt land-for-fred løsningen i tiår. Men se hva som har skjedd hver gang vi har trukket oss ut av land. Vi har hittil hatt tre kriger i Gaza. Det blir ikke fred slik. Einstein sa at bare en idiot gjør den samme feilen gang på gang, og forventer et annet resultat.