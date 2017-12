De siste fem årene har 40 millioner flere kvinner begynt å bruke prevensjon.

Verden

I 2016 ble 3,68 millioner utrygge aborter unngått på grunn av prevensjon fra FNs befolkningsfond (UNFPA). Det er UNFPA-leder Natalia Kanem stolt over.

– Dette er gode nyheter. For første gang i historien har over 670 millioner kvinner og jenter i utviklingsland tilgang på moderne prevensjon. Det er en suksesshistorie, sier Kanem til Dagsavisen. Fra 2012 til 2017 har antallet kvinner som bruker prevensjon økt med 40 millioner.

– Vi jobber for en verden der hver eneste graviditet er ønsket, hver eneste fødsel er trygg og der alle unge menneskers potensial blir oppfylt, sier hun.

Det er ikke lave ambisjoner i en verden der 40 prosent av alle fødsler var uønskede i 2012, ifølge Guttmacher Institute.

Målet er tilgjengelige helsetjenester nær der kvinner bor, der kvinnen eller paret kan få hjelp og råd basert på deres behov. Det er langt fra virkeligheten til mange kvinner i dag.

214 millioner av verdens kvinner ønsker å bruke prevensjon, men ikke har tilgang eller råd til det, ifølge UNFPA. Tall fra Guttmacher Institute viser at 84 prosent av de uønskede graviditetene i utviklingsland skjer med kvinner som ikke har et tilstrekkelig tilbud om moderne prevensjon.

Ifølge en rapport fra International Planned Parenthood Federation (IPPF), et nettverk som jobber for at flere skal ha mulighet til familieplanlegging, er et av de viktigste tiltakene å tilby et så bredt spekter av prevensjonsmetoder som mulig. Da kan kvinner velge om det er for eksempel p-piller, p-stav eller spiral som passer deres livsstil best.

– Svikter

Kanem mener mange uønskede graviditeter viser at samfunnet har sviktet i å tilby kvinner viktige tjenestene og informasjon.

– Det viser også hvilke muligheter en kvinne har til å velge når, hvor, med hvem og hvor ofte hun vil bli gravid, sier hun.

Når tenåringsjenter blir gravide påvirker det hele livet deres og livet til barnet.

– Hvis moren blir tidlig gravid får hun ikke en karriere og en inntekt. Hun blir avhengig av andre, og barna blir også det, sier Kanem.

– Visste ikke

UNFPAs mål for 2020 er at det skal være lett og rimelig for alle kvinner å få tak i prevensjon og at det er kvinnen eller jenta har kontroll over avgjørelsen.

– Først og fremst må vi spre informasjon, spesielt i utviklingsland. Det er der 95 prosent av alle ungdomsgraviditeter skjer, sier Kanem. Utdanning av jenter i utviklingsland er avgjørende for jenters deltakelse i økonomien.

– Myndigheter må forstå at for hver dollar de bruker på jenters reproduktive helse, kan de spare over to dollar. Det er en god investering, sier Kanem.

– Sex og seksualitet bør være en positiv og sunn del av livet, sier Kanem. Et stort problem er at mange unge jenter opplever stigma og føler at de ikke kan stille enkle spørsmål.

– Jeg er lege selv og har jobbet over hele verden. Det er alltid tragisk når en gravid jente er flau og sjokkert og sier «jeg visste det ikke». Du tenker «hæ, det kan ikke stemme?!», men seriøst, det er jenter som bokstavelig talt ikke vet at de kan bli gravide av sex, forteller Kanem.

– Jenta er vårt fokus

Flere land må se verdien av tilgjengelig og rimelig prevensjon som en del av helsesystemet, mener Kanem.

– Jenta er vårt fokus. Hun er verdsatt, vi elsker henne, vi vil at hun skal trives. Det er typisk at hun er alene og at alle fingrene peker på henne når hun blir gravid, sier hun.

– Hele samfunnet, men unge menn spesielt, må forstå viktigheten av at unge jenter får respekt, valgmuligheter og frihet, sier Kanem. Hun mener det er en tragedie hver gang en uønsket graviditet blir til en utrygg abort.

– Utrygge aborter, der kvinnen er redd, bekymret og ikke vet hva hun skal gjøre, kan ha grusomme konsekvenser, sier Kanem.

Det blir utført rundt 25 millioner utrygge aborter i verden hvert år. Kun én av fire aborter trygge i land hvor abort er totalforbudt eller kun tillatt i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare. I land med en mer liberal abortlov blir ni av ti aborter utført på en trygg måte.

– Glede ved alle fødsler

Selv om UNFPA mener utrygge aborter utgjør en stor helserisiko for kvinner, følger FN landets lover.

– Der abort er forbudt jobber vi hardt for å forhindre uønskede graviditeter. Det løser problemet, sier Kanem.

Blant annet trener UNFPA jordmødre i hvordan de kan hjelpe kvinner som har tatt ulovlige aborter, men UNFPA utfører ikke aborter og arbeider ikke for aborter der det ikke er lovlig. Sånn kan de best jobbe for kvinners rettigheter, mener Kanem.

– Vil en kvinne ha ti barn? La henne få dem trygt og la det være glede ved alle fødsler, sier hun.

Sender SMS om prevensjon

På landsbygda er SMS den eneste kilden til informasjon om kvinnehelse.

Nesten 90 prosent av befolkningen i Burundi bor på landsbygda. For å gi kvinner informasjon om prevensjon, samarbeider CARE med Sacode i Burundi. Organisasjonen driver et såkalt femtech-prosjekt, altså teknologi som brukes for å bedre kvinnehelse. I begynnelsen hver uke sender Sacode ut SMSer til kvinnegrupper på landsbygda med informasjon, som blir lest opp og diskutert. I slutten av uka sender gruppa spørsmål tilbake, som blir besvart uka etter.

For mange kvinner på landsbygda i Burundi er SMS-kurs den eneste kilden til informasjon om kvinnehelse. En burundisk kvinne føder i gjennomsnitt 5,8 barn, og det går mange rykter om prevensjon.

Siden 2016 har Sacode nådd ut til over 3000 kvinner, og har totalt sendt ut over 2,6 millioner meldinger.