FN avviser USAs Jerusalem-anerkjennelse

Avstemningen ble holdt i FNs hovedforsamling torsdag kveld norsk tid. Ni land stemte imot resolusjonen, mens 35 land avsto fra å stemme.

Blant dem som stemte imot var Honduras, Guatemala, Israel, USA og en håndfull mindre land. Norge var blant landene som stemte for.

21 land var ikke til stede under avstemningen. Avstemningen var en seier for palestinerne selv om de på forhånd hadde håpet av minst 150 land kom til å stemme for resolusjonen.

– Folkeretten på vår side

Den palestinske selvstyremyndigheten uttalte kort tid etter at de var glade for resultatet.

– Denne avgjørelsen bekrefter nok en gang at palestinernes sak er støttet av folkeretten og at ingen avgjørelse av noen part kan endre realitetene, sier en talsmann for president Mahmoud Abbas.

Øst-Jerusalem er okkupert og annektert av Israel i strid med internasjonale konvensjoner, og palestinerne ønsker denne delen av byen som sin framtidige hovedstad.

Resolusjonen tar også til orde for at Jerusalems status må være et forhandlingsspørsmål mellom Israel og Palestina.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fordømte resolusjonen, men sa seg likevel fornøyd med antallet land som ikke stemte for forslaget.

Blant landene som valgte å ikke stemme, var Argentina, Australia, Canada, Kroatia, Tsjekkia, Ungarn, Latvia, Mexico, Filippinene, Romania og Rwanda. Ukraina var blant de 21 landene som ikke møtte opp.

Tilbakeslag for Trump

Resolusjonen er ikke bindende, men den er likevel et tilbakeslag for USAs president Donald Trump. Han slo nylig fast at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad og at USAs ambassade skal flyttes dit.

Beslutningen ble møtt med fordømmelse og bekymring verden over.

Før avstemningen truet Trump med å kutte bistand til land som stemmer for resolusjonen.

– Vi følger med på disse stemmene. La dem stemme mot oss. Vi kommer til å spare mye. Vi bryr oss ikke, sa presidenten.

Også USAs FN ambassadør Niki Haley advarte om at USA vil merke seg hvilke land som stemmer for resolusjonen.

– Personlig for Trump

Ifølge The Guardian har Haley også sendt et brev til andre lands FN-delegasjoner der hun informerer om at Trump og USA «tar denne avstemningen personlig».

– Presidenten kommer til å følge nøye med på avstemningen, og han har bedt om at jeg rapporterer tilbake om de som stemte mot oss, heter det i brevet The Guardian har sett.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan langet torsdag ut mot Trumps trussel.

– Jeg henvender meg til hele verden, aldri selg deres demokratiske vilje for småpenger, sa Erdogan i en TV-sendt tale.

Den tyrkiske presidenten sa videre at han tror «verden i dag vil gi USA en lærepenge».

– Løgnens hus

Israels statsminister omtalte før avstemningen FN som «løgnens hus».

– Staten Israel avviser avstemningen fullstendig, selv før den er gjennomført, sa landets statsminister Benjamin Netanyahu torsdag.

Han hevdet at holdningene til Israel er i ferd med å endres i mange land.

– Etter hvert vil de også trenge inn i FN – løgnens hus, sa Netanyahu.

Tidligere var det internasjonal enighet om at Jerusalems framtidige status skulle avgjøres i forhandlinger mellom Israel og Palestina.

Resolusjonen ble behandlet i FNs sikkerhetsråd tidligere denne uken, men USA la da ned veto. De øvrige 14 sikkerhetsrådsmedlemmene stemte for resolusjonen. (NTB)

