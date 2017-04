Fem dager før valget: To pågripes for terror

Verden

AV: NTB og Tone Magni Finstad

Saken oppdateres

Tre kilo med eksplosiver, våpen og IS-flagg er funnet hos de to pågrepne, melder den franske TV-kanalen Franceinfo.

LES OGSÅ: Fransk valg-thriller: Historisk kappløp én uke før valget

Kjenninger av politiet

De pågrepne, som er 23 og 29 år gamle, ble pågrepet av fransk spesialpoliti i Marseille tirsdag, opplyser innenriksminister Matthias Fekl til TV-stasjonen BFMTV.

De to er radikaliserte og kjent av politiet fra før av, og de skal ifølge Fekl ha planlagt å gjennomføre et terrorangrep i løpet av de nærmeste dagene.

Den ene av de to pågrepne skal ha planlagt å sverge troskap mot IS, opplyser statsadvokat François Molins ifølge Reuters. Den andre pågrepne har ifølge Molins forbindelser til en islamistcelle i Belgia.

– Holdt bilde av Fillon

Det er et bilde av en av de mistenkte som skal ha fått fransk etterretning til å reagere, ifølge TV-kanalen BFMTV.

På bildet figurerer angivelig den eldste av de mistenkte, bevæpnet, med et IS-flagg i bakgrunnen. Han holder en avis med et bilde av det konservative partiets presidentkandidat, Francois Fillon.

Den skandalerammede kandidaten ligger på tredjeplass på meningsmålingene foran søndagens første runde i presidentvalget. Han plasserer seg få prosentpoeng bak leder-duoen, den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og Nasjonal front-leder Marine Le Pen.

Fillon er siktet for misbruk av offentlige penger, etter at han skal ha lønnet ektefelle og barn som assistenter i nasjonalforsamlingen, et arbeid de ikke skal ha utført.

LES OGSÅ: Fillon siktet, men vil fortsatt bli president

– Vil ikke bære skuddsikker vest

Tidligere i dag ble det kjent at Fillon har blitt bedt av fransk politi om å bære skuddsikker vest.

Men det nekter den konservative kandidaten, som sier at han ikke ønsker mer oppmerksomheten rundt seg selv og sin egen sikkerhet.

Ifølge TV-kanalen BFMTV ligger Fillon på det høyeste trusselnivået blant de fire som nå kjemper om å bli Frankrikes president.

Fillon ligger på trusselnivå 2, på en skala fra 1 til 4.

Nasjonal front-leder Marine Le Pen ligger på trusselnivå 3.

Sentrumskandidaten Macron, som leder på målingene, ligger på trusselnivå 4, i selskap med kandidaten for ytre venstre, Jean-Luc Mélenchon.

Kun få prosentpoeng skiller presidentkandidatene fra hverandre, selv om Macron og Le Pen innehar en liten ledelse på de to andre.

Prioritererer sikkerheten

Både Nasjonal fronts leder Marine Le Pen og den konservative kandidaten François Fillon sier at de ble orientert om den angivelige terrorplanen i forrige uke, og at sikkerhetsvaktene deres fikk bilder av de to mennene som nå er pågrepet.

Sikkerhetsopplegget rundt presidentkandidatene har vært omfattende under hele valgkampen, men så langt har det ikke vært hendelser av betydning.

– Alt vil bli gjort for å sikre sikkerheten under valget, sier innenriksminister Fekl.

Første runde av presidentvalget i Frankrike holdes førstkommende søndag, 23. april. Andre runde holdes 7. mai.

LES OGSÅ: – Frankrike for franskmenn!