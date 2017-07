Feirer en verden av framskritt

Verden

Riktignok gjenstår mye i kampen for full likestilling mellom homofile og heterofile i mange land. Men til tross for at kampen er seig og langvarig: Homobevegelsen innkasserer stadig nye seire hvert eneste år.

På kartet ved siden av kan du se hvilke land det er kommet nye fremskritt for homofile og transkjønnede de siste tre årene. Seirene involverer alt fra rett til å gifte seg, få adoptere, donere blod og å unngå å bli diskriminert på grunnlag av legning.

Les også: Norsk homokamp – en suksesshistorie

Kirkebryllup og adopsjon

En smakebit av seirene LHBT-bevegelsen (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) vant bare i løpet av fjoråret og årets første måneder inkluderer:

Tyskland vedtok i går å gi likekjønnede lov til å gifte seg. (Se notis)

Taiwan har tatt et stort og viktig skritt mot å bli det første landet i Asia som gir likekjønnede lov til å gifte seg: I mai avgjorde Tiawan at dagens ekteskapslov, som begrenser ekteskapet til å være mellom mann og kvinne, bryter Grunnloven.

Homofile fikk for første gang rett til å adoptere i Tsjekkia, i Finland, på Cuba, i Myanmar og i flere mexicanske delstater og i Samoa og i Mikronesiaføderasjonen.

I Serbia lanserte landets president nå i juni den åpent lesbiske, kvinnelige politikeren Ana Brnabic som ny statsminister.

Og i Norge, kåret til et av Europas beste land for homofile, fikk likekjønnede rett til å gifte seg i kirken fra 1. februar i år.

Les også: – Jeg tror «Skam» har hatt en effekt vi komme til å bære med oss

– Det er all grunn til å feire fremgangen som har skjedd det siste året, uttalte Graeme Reid, direktør for LGBT-programmet til menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch i forbindelse med Pride-feiringen.

Pride er en internasjonal feiring av likekjønnet kjærlighet og mangfold, som i Oslo blant annet markeres med en stor parademarsj i dag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Trues på mange fronter

Samtidig gjenstår mange, store utfordringer, spesielt i land i Asia og Afrika der homofiles rettigheter er alt annet enn anerkjent.

Blant de verste landene å leve i for homofile er: