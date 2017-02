Får disse nei denne uka?

Verden

Så langt har alle Donald Trumps nominasjoner blitt godkjent av Senatet. Sistemann ut var utenriksminister Rex Tillerson som ble godkjent med 56 stemmer sist onsdag. Hele 43 senatorer stemte mot ham. Det gjør Tillerson til den mest upopulære utenriksministeren noen gang.

President Donald Trumps regjeringsnominasjoner har møtt mye kritikk og motstand blant demokratiske politikere, men med republikansk flertall i Senatet kjemper Demokratene langt på vei en håpløs kamp: Nominasjonene trenger kun alminnelig flertall for å bli godkjent og så lenge Republikanerne har flertallet i Senatet med 52 av 100 seter er det lett match for Trump å få gjennom dem han vil.

Men det kan endre seg denne uka. Nå skal både Trumps utvalgte til ny høyesterettsdommer, Neil Gorsuch, og utdanningsminister Betsy DeVos opp til avstemning.

Tett løp

Motstanden mot multimilliardær Betsy DeVos handler om at hun anses som fullstendig ukvalifisert for jobben. Under høringen i Senatet tidligere i januar avslørte hun mangelfull innsikt i utdanningspolitikk og interesse for offentlige skoler. Utnevnelsen er blitt møtt med telefon- og e-poststorm til senatorene fra vanlige amerikanere med innstendig oppfordring om å stemme nei.

Alle de 48 Demokratene i Senatet er forventet å stemme mot DeVos denne uka, ifølge en oversikt i New York Times. De får selskap av to Republikanere som sist uke meldte at heller ikke de kan støtte DeVos. Dermed ligger det an til å bli likt mellom Demokrater og Republikaner og visepresident Mike Pence kan komme til å avgjøre saken. Hvis en republikaner til skulle skifte side innen avstemningen, er det over og ut for DeVos og Demokratene kan innkassere sin første seier mot Trump.

Filibuster

Motstanden mot mulig ny høyesterettsdommer, Neil Gorsuch, handler mindre om mannen og mer om hvordan republikanerne behandlet president Obamas nominasjon til ny høyesterettsdommer for et knapt år siden. Republikanerne blokkerte fullstendig utnevnelsen av Merrick B. Garland ved å nekte både å høre og stemme over ham. Det har Demokratene ikke glemt og de omtaler den ledige plassen i Høyesterett som det «stjålne setet».

Demokratene har derfor gjort det klart at minst 60 senatorer må støtte Gorsuch for at han skal bli godkjent, hvis ikke vil Demokratene blokkere ham gjennom filibuster-taktikk, skriver New York Times. (En filibuster er en uthalingstaktikk som hindrer vedtak, ved at senatorene holder endeløse taler og innlegg. Senatet kan vedta å stoppe debatten, men det krever støtte fra minst 60 senatorer.) Det betyr at minst åtte Demokrater må støtte Gorsuch for at han skal bli godkjent. Trump har svart på trusselen fra Demokratene med en annen trussel – forsøker Demokratene seg på blokkering vil Republikanerne endre reglene slik at alminnelig flertall holder for å få ham godkjent.

Takk for sist

Det er ikke noe nytt i at mindretallet gjør det de kan for å markere motstand mot det andre partiets president, sier Are Tågvold Flaten, redaktør av Amerikanskpolitikk.no og forfatter av boka «Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp.»

«Det haltende samarbeidsklimaet er en av mange grunner til at amerikanere misliker Washington, men for mange demokrater føles det nok som payback for det republikanerne gjorde mot Obama», skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Republikanerne i Senatet var flittige brukere av filibuster-taktikk og satte en effektiv stopper for det meste av Obamas politikk. De ble da møtt med harde anklager om sabotasje fra Demokratene. Men handlingslammelsen i Kongressen hindret ikke Republikanerne i å bli belønnet av velgerne i sist valg – partiet har nå flertall i begge kamre i Kongressen.

Mer samarbeidsvillige

Likevel kopierer ikke Demokratene taktikken helt, de står mindre samlet i sin motstand enn det Republikanerne gjorde: Et flertall av Demokratene i Senatet har støttet flertallet av de seks nominasjonene som så langt har vært oppe til avstemning. Ingen har sagt nei til alle. En oversikt hos New York Times viser at seks Demokrater har stemt «nei» fire ganger, og kun én Demokrat, Kirsten Gillibrand fra New York, har sagt nei fem ganger. Fire Demokrater har stemt for alle Trumps nominasjoner.

«Det er liten tvil om at Demokratene er mer fragmenterte i sin tilnærming til Trumps utvalgte enn det deler av grasrota gjerne skulle ønske. Flere av senatorene har gjort et poeng av viktigheten av å stemme for noen av Trumps mer tradisjonelle valg, så de i alle fall kan stå inne for deler av Trump-administrasjonen», skriver Flaten.

Trumps første to uker i presidentstolen har ført til både internasjonal fordømmelse og store folkeprotester i gatene i byer over hele USA. Det legger press på Demokratene i Senatet.

«Telefonstorm og demonstrasjoner i gatene har understreket viktigheten av å markere motstand mot Trump og co. blant mange demokrater. De presses til å gjøre mer fra sine egne, mens flere snakker om å velge sine kamper med større omhu for størst mulig effekt», skriver Flaten.