EU og Storbritannia enige om løpet for forhandlingene

Verden

EU og Storbritannia skal møtes én gang i måneden for å forhandle om brexit. De har startet på riktig fot, fastslår EUs sjefforhandler Michel Barnier.

EU og Storbritannia er enige om datoer, organisering og prioriteringer for forhandlingene, fortalte Barnier da han og Storbritannias brexitminister David Davis møtte pressen etter første forhandlingsdag i Brussel.

– Dette var et nyttig møte for å starte på riktig fot, for klokka tikker, sa han.

Starter med skilsmisseoppgjøret

Barnier bekreftet også at EU hadde fått gjennomslag for sitt forslag om å dele forhandlingene inn i faser.

– Det er tross alt ikke hvordan forhandlingene starter som er viktigst, men hvordan de avsluttes, kommenterte Davis.

I første fase blir selve skilsmisseoppgjøret tema.

EU og Storbritannia har opprettet tre tekniske arbeidsgrupper for å gå nærmere inn i disse spørsmålene. Den ene skal se på rettighetene til de over tre millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia, og de om lag én million britene som bor i andre EU-land. En annen arbeidsgruppe skal se på det økonomiske oppgjøret, mens den siste skal ta for seg øvrige spørsmål, som grensa mellom Irland og Nord-Irland.

Enige om at det skal fungere

En konstruktiv start, oppsummerer Davis.

– Det ble klart fra starten av at vi begge ønsker et best mulig utfall, og et utfall som fungerer for begge parter, sa han.

(NTB)