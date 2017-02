Essam tør ikke forlate USA

Verden

Han hadde ordnet med visum til Norge og kjøpt flybillett for å delta på Den internasjonale Studentfestivalen (ISFiT) i Trondheim, som starter 9. februar.

Men nå frykter libyske Essam Elkorghli (22), som studerer norsk og økonomi ved St. Olafs universitet i Minnesota, at han ikke vil komme inn igjen i USA om han reiser til Norge.

– Jeg er redd jeg vil miste studieplassen og flere års studier dersom jeg forlater USA, sier han til Dagsavisen.

Libya er ett av de sju muslimske landene som omfattes av USAs ferske innreiseforbud. Eliteuniversitetet Princeton advarte denne uka internasjonale studenter mot å reise ut av landet.

Studerte nynorsk

Elkhorgli har sterke bånd til Norge etter to års videregående skole i Flekke i Sogn og Fjordane, og opphold ved den internasjonale sommerskolen i Oslo. Han har lært seg både norsk bokmål og nynorsk.

Mens det fortsatt hersker forvirring rundt hva Trumps innreiseforbud innebærer, har dommere i flere delstater reagert mot innreiseforbudet. En kjennelse fra en føderal dommer i Los Angeles tirsdag forbyr myndighetene å sende 28 jemenitter med visum ut av USA, ifølge NTB. Lignende avgjørelser har kommet fra føderale dommere i New York, Virginia og Washington.

– Flere stirrer

Elkhorgli, som har studert i USA i to år og betaler skatt til amerikanske myndigheter, frykter at innreiseforbudet er begynnelsen på mer rasisme og hatkriminalitet mot muslimer i USA. Norskstudenten sier at stemningen har endret seg også i Minnesota, der flertallet tradisjonelt stemmer på Demokratenene. Han opplever at folk stirrer mer på ham enn før.

– Men det gjelder særlig muslimske kvinner med hijab. Før var det ingen som la merke til dem i gata. Nå ser man det på ansiktet til folk: at de har vanskelig for å skjule hatet. De misliker religion, sier Elkorghli.

Han tror amerikanere flest ikke er klar over at innvandrere til USA allerede går gjennom en omfattende undersøkelse for å komme inn i landet.

– Jeg tror mange amerikanere mener muslimer «fortjener» ekstra screening. Det sees nå på som vanlig at arabere og muslimer tas til side i «tilfeldige undersøkelser» på flyplassene. Men dette handler også om vår verdighet, sier Elkhorgli, og forteller at han i august ble anholdt i tre timer på flyplassen og avhørt om noe han hadde lagt ut på sosiale medier.

– Jeg hører fra venner at folk blir lei seg når afroamerikanere blir drept av politiet. Når det samme skjer med muslimer, reagere folk med at de fortjener det, fordi de er terrorister, sier han.

I går ble det kjent at USAs statlige program for å bekjempe ekstremisme kun skal rettes mot islamsk ekstremisme, og ikke lenger inkludere nynazister og bevegelser som kjemper for «hvit overmakt» i USA. Mens tidligere presidenter har etablert et tydelig skille mellom muslimer og terrorister, ser Steve Bannon, Trumps sjefstrateg, ikke ut til å være bekymret for hvilke konsekvenser generalisering av muslimer får.

– Se til Canada

Justin Trudeau, Canadas statsminister, svarte på USAs innreiseforbud med å ønske innvandrere velkommen.

– Dersom dere har mulighet og det er til Norges fordel, kunne dere tilby midlertidig opphold på to-tre måneder til noen utvalgte som nå mister muligheten til å komme inn i USA, sier Essam Elkhorgli.

Sinne i Libya

Elkorghli har kontakt med familie og venner i Tripoli, Libyas hovedstad, der han har vokst opp. Der tar mange til orde for at landet skal svare USA med samme mynt.

– De fleste libyere er forbannet over at vi blir sammenlignet med terrorister, sier han.

Selv ønsker han å ta høyre utdanning innenfor pedagogikk for å kunne undervise i det krigsherjede og splittede hjemlandet. Norge deltok i bombeangrepene mot landet i 2011.

– Utdanning er det eneste som kan styrke folks evne til kritisk tenkning, sier Elkhorgli.

Vel 16.000 internasjonale studenter fra de sju landene i USA rammes av innreiseforbudet, ifølge det amerikanske innenriksdepartementet. Amerikanske universiteter vil tape 700 millioner dollar i året i inntekter fra internasjonale studenter dersom innreiseforbudet skulle bli permanent, ifølge finansnettstedet Bloomberg.