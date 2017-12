Enda en person pågrepet for terrorplanlegging i Storbritannia

Verden

Mannen er 21 år gammel og ble pågrepet fredag kveld, opplyser en talsmann for britisk politi lørdag.

21-åringen er ikke navngitt, og politiet har heller ikke utarbeidet noen formell siktelse.

Pågripelsen fant sted i Sheffield, der politiet gjennomsøkte to bygninger.

I og rundt samme by ble fire andre menn pågrepet 19. desember. To av dem, begge med bakgrunn fra irakisk Kurdistan, er siktet for å ha forberedt en terrorhandling. De blir framstilt for retten i januar.

Den tredje sitter i varetekt, mens den fjerde er løslatt. (NTB)