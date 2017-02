Ekspert om Trump: – Under hans verdighet

Verden

– Jeg synes dette er blant de mest oppsiktsvekkende påstandene presidenten har kommet med, blant veldig mange, fordi det han egentlig sier, er at pressen ikke gjør jobben sin og at den har sin egen politiske agenda, sier David Gergen, en politisk analytiker og tidligere rådgiver for fire tidligere presidenter, til CNN.

– Det er forbausende og under presidentens verdighet, og jeg tror det river i stykker båndene som holder oss sammen som ett folk når vi ikke kan stole på hverandre, at vi ikke kan stole på Det hvite hus, og at han sier til oss at vi ikke kan stole på pressen. Det er på denne måten demokratier går i oppløsning, sier Gergen videre.

– Trump handler på instinkt i stedet for å handle strategisk, sier David Frum, redaktør i The Atlantic og tidligere taleskriver for president George W. Bush i Det hvite hus.

– Trumps instinkt om å skylde på noen er svært sterkt. Jeg vet ikke om folk vil gi etter for noe slikt, sier Frum videre.

– Autoritær leder

Demokraten Jennifer Palmieri, som ledet mediestrategien for Hillary Clintons presidentkampanje og for tidligere president Barack Obama, sier Trump bruker taktikk som en autoritær leder.

– Han oppfører seg som en demagog. Det er skremmende, fordi USAs president bør ha ansvar for å beskytte det amerikanske folk, men i stedet skylder han på en dommer før noe har skjedd, sier Palmieri, med henvisning til Trumps uttalelser om at folket må skylde på dommeren som opphevet innreiseforbudet til USA.

– Hvis det finner sted et angrep på amerikansk jord, er det presidenten som er ansvarlig. Det er skremmende å se at USAs president nesten ønsker at det finner sted et angrep for å kunne skylde på noen andre, sier Palmieri.

– Ignorerer terror

Trump sa mandag at mediene ignorerer terrorangrep.

– Dere har sett hva som hendte i Paris og Nice. Det skjer over hele Europa. Det har kommet til et punkt der det ikke lenger blir omtalt. Og i mange tilfeller ønsker ikke den svært, svært uærlige pressen å fortelle om det. De har sine grunner, og dere har skjønt det, sa Trump uten å utdype nærmere.

Det hvite hus la noen timer senere fram en liste over angrep. Listen , gjengitt av Washington Post, tar for seg 78 små og store angrep som fant sted mellom september 2014 og desember 2016.

Nyhetsbyrået AP påpeker at hvert eneste av de 78 tilfellene på Det hvite hus' liste har fått medieomtale, noen av dem omfattende omtale over flere dager. Listen er da også basert nettopp på konkrete nyheter fra mediene.

Det hvite hus' talsmann Sean Spicer rykket mandag ut for å korrigere Donald Trumps påstand om at sakene ikke var blitt omtalt. Det Trump mente å si, var at sakene ikke hadde fått tilstrekkelig oppmerksomhet i mediene, uttalte Spicer.

