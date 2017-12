Dreper drømmen i det stille

Verden

TEL AVIV (Dagsavisen): Mens verden følger de menneskelige tragediene i Syria og Irak, tar statsminister Benjamin Netanyahu resolutte skritt for å hindre opprettelsen av en palestinsk stat på Vestbredden.

– Prosjektet til denne regjeringen er å drepe ideen om en palestinsk stat. Netanyahu sier sjelden hva han virkelig mener, men det er ingen tvil om at han ikke vil akseptere en annen suveren makt mellom Israel og Jordan-elven, sier professor Menachem Klein, en israelsk historiker fra Bar Ilan-universitetet, som også har deltatt i fredsforhandlingene med palestinerne.

Frie tøyler

Mer enn to tiår etter Oslo-forhandlingene har et nytt Midtøsten krystallisert seg: Den arabiske verden er i flammer, oppslukt av egne stridigheter, og ute av stand til å støtte palestinerne. Donald Trump har overtatt i Washington, og er minimalt opptatt av palestinske krav. Resultatet er at den israelske regjeringen føler den nærmest har frie hender.

– Dere må venne dere til ideen, det vil ikke bli noen palestinsk stat, sa Naftali Bennett, Israels utdanningsminister, til BBC nylig.

Netanyahu er mer vag, og sier at en palestinsk stat ikke er relevant akkurat nå, en uttalelse de israelske bosetterne på Vestbredden er villige til å leve med, siden de får fortsette å bygge.

Lanserer nye ideer

Palestinerne er så svekket og tilsidesatt at det er lite de kan gjøre. I mellomtiden lanseres i stedet nye ideer i Israel som løsninger på den lange konflikten med palestinerne. En idé som dyttes fram er utrolig nok opprettelsen av en palestinsk stat i Gaza og deler av den egyptiske Sinai-ørkenen.

General Amir Avivi, en pensjonert toppoffiser i den israelske hæren, reiser verden rundt i forsøket på å snu det gamle fredsparadigmet. Han sier at folk med tida vil venne seg til at det ikke vil komme en palestinsk stat på Vestbredden. Avivi har holdt møter både i Kongressen i USA og i det britiske parlamentet.

– Oslo-avtalen snakket om to levedyktige stater, men det er åpenbart at en palestinsk stat på Judea og Samaria aldri vil bli levedyktig, siden den vil være svekket og fullstendig avhengig av Israel, sier Avivi, og bruker her det hebraiske navnet på Vestbredden.

– I stedet må vi tenkte utenfor boksen, og gjøre noe annet enn det vi har gjort de siste hundre årene. Hvis ingenting lyktes hittil, er det vel på tide å tenke nytt, sier han retorisk til Dagsavisen.

Ifølge denne planen skal Egypt avstå deler av Sinai-ørkenen til palestinerne, og så skal palestinerne opprette en selvstendig, kontinuerlig stat i området fra Gaza-stripen og over på den andre siden i Sinai-ørkenen.

Både palestinerne og egypterne avviser planen blankt, senest i forrige måned protesterte Kairo mot forslaget. Tidligere president Husni Mubarak måtte imidlertid nylig gå ut og benekte at han, under hans periode som Egypts leder, hadde gått med på et lignende forslag.

Høyresiden har vunnet

En følelse av nedslåtthet er i ferd med å spre seg blant mange palestinere både på og utenfor Vestbredden. Forholdet til supermakten USA er i dyp krise, og noen forhåpninger om en bedre framtid, finnes knapt.

– Det er åpenbart at høyresiden i Israel har vunnet, sier Ghassan Khattib, en tidligere palestinsk statsråd.

– Det er trist, men det ser også ut som om man i Israel ikke lenger har en kritisk masse som mener at okkupasjonen må opphøre slik at noe uavhengig kan oppstå. Det er også klart at både palestinerne og araberne er i sin verste situasjon noensinne, sier den palestinske politikeren under en samtale med Dagsavisen.

Israeleren Avivi har dermed full tro på ideen.

– Hvis noen i 1974, ett år etter krigen, ville sagt at Egypt ville gjøre fred med Israel, ville man sagt at de var sprø. Så gjorde Egypt det fem år senere, for dette dreier seg om interesser. Egypt i dag er på randen av kollaps, og trenger den økonomiske støtten en slik plan vil inkludere, forfekter han.

Dødfødt

De siste ukenes krise etter USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, viser at ideen er dødfødt blant palestinerne. Avivi, på sin side, foreslår at palestinerne på Vestbredden kan få israelsk statsborgerskap.

– Palestinerne i Judea og Samaria kan stemme i den palestinske staten, akkurat som italienere bosatt i London stemmer til valg i sitt hjemland. Eller så kan de få israelsk statsborgerskap. Men noen palestinsk stat der vil aldri komme, sier generalen.

– Vi lever i en ny verden nå. Unge i dag vokser opp med IS og terror, med økt muslimsk immigrasjon, og de ser at Midtøsten er i full oppløsning. Så folk vil bli villige til å lytte til nye løsninger, sier han.

Palestinerne appellerer på sin side til Russland, Kina og EU om hjelp, vel vitende om at de ikke lenger har USAs støtte.

Ghassan Khattib i Ramallah er ikke lenger optimistisk.

– Israelerne må forstå at uteblivelsen av en palestinsk stat ikke blir en israelsk seier. Da går vi over i en apartheid-virkelighet, og det vil ikke bli levedyktig, sier Khattib.