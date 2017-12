Verden

Hvilken side støtter flertallet av befolkningen i Catalonia? Det vil regionen få svar på etter dagens valg til regionalparlamentet, som holdes mens Catalonia og Spania er inne den verste krisen på mange tiår. Med politikere både i fengsel og i selvpålagt eksil er det er svært unormal situasjon i Catalonia, og valget anses som en test på hvor befolkningen står etter de siste kritiske ukene.

Det er flere ulike partier på hver av sidene i uavhengighetsspørsmålet, og ifølge målinger er det jevnt mellom de to sidene.

Helt i tet ligger to partier på hver sin side: Republikanske Venstre (ERC), som ønsker uavhengighet, kniver på toppen mot Ciudadanos, som er sterkt imot uavhengighet, ifølge et gjennomsnitt av flere målinger som avisen El Pais publiserte tirsdag.

Ifølge denne sammenfatningen ligger Ciudadanos an til å vinne flest stemmer, men ERC kan vinne flest seter på grunn av valgmodellen og fordelingen av mandater. Pro-uavhengighetsplattformen Junts per Catlunya, som den avsatte president Carles Puigdemont tilhører, ligger an til å komme på tredjeplass. Puigdemont har vært i Belgia siden han ble siktet for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler tidligere høst. Det skjedde etter at regjeringen i Madrid innførte direkte styre av Catalonia som en konsekvens av at Catalonias parlament erklærte regionen uavhengig og dermed handlet imot den spanske grunnloven. Det var også i denne forbindelse Spanias statsminister Mariano Rajoy utlyste nytt regionalvalg i dag.

Dialog

Det republikanske venstre (ERC), som ligger godt an før valget, vil ha uavhengighet, men vil søke dialog med Madrid-regjeringen hvis det kommer i regionalregjering. Det sier Marta Rovira, som er fungerende leder for partiet etter at partilederen og tidligere katalansk visepresident Oriol Junqueras ble fengslet.

– Det første vi vil gjøre hvis vi får makt er å be om dialog og forhandlinger med den spanske regjeringen, sier Rovira til nettstedet Politico.

Hennes sterkeste rival er Inés Arrimadas fra Ciudadanos. Ciudadanos ble dannet i Catalonia og er sterkt imot uavhengighet. Nasjonalt er partiet støtteparti for den konservative regjeringen til Mariano Rajoy. I Catalonia er det få som stemmer på Rajoys parti Partido Popular – de fleste som er imot løsrivelse stemmer i stedet på Ciudadanos.

Om det blir så jevnt som målingene tilsier, kan det tenkes det ikke blir noe entydig resultat, og dette kan åpne for en jokerrolle for partiet Podemos. Venstrepartiet Podemos ble dannet for få år siden i Spania og steg som en rakett opp i spansk politikk under økonomikrisen. I Catalonia-spørsmålet har Podemos inntatt en slags rolle i midten i spansk politikk: partiet går inn for et forent Spania, men har likevel åpnet for at det bør holdes en lovlig folkeavstemning.

Det er ventet rekordstort oppmøte på valget i dag. Regionen er dypt splittet etter folkeavstemningen som ble avholdt 1. oktober og den påfølgende politiske utviklingen. Frontene har derfor vært harde i valgkampen. Uavhengighetsforkjemperne er dypt bekymret og provosert over at politikere er blitt fengslet etter folkeavstemningen, og krever dem løslatt. Partiene som er imot uavhengighet anklager på sin side løsrivelsesbevegelsen for å ha satt hele Catalonias skjebne på spill, fordi situasjonen har skapt dyp usikkerhet og ustabilitet. De viser til at tusenvis av selskaper truer med å flytte fra Catalonia, og noen har allerde gjort det.

– Vi har enkelt sagt to blokker av sårede folk, sier Enric Juliana, assisterende redaktør i den katalanske avisen La Vanguardia til Politico.