Dette skjedde i verden i 2017

Verden

Januar:

1. januar: En mann åpner ild under nyttårsfeiringen på nattklubben Reina i Istanbul. 39 personer blir drept og nær 70 såret. IS hevder å stå bak.

17. januar: President Barack Obama benåder Chelsea Manning, som er dømt til 35 års fengsel for å ha lekket dokumenter til WikiLeaks.

18. januar: Hotel Rigopiano i Italia blir truffet av snøskred. 29 personer omkommer, elleve overlever.

20. januar: Donald Trump innsettes som USAs 45. president med slagordet «America First».

27. januar: Trump gir ordre om at borgere fra sju muslimske land skal nektes innreise til USA i tre måneder. Forbudet blir erklært som grunnlovsstridig av domstolene. I desember gir høyesterett grønt lys for en tredje versjon.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Februar:

12. februar: Nord-Korea prøveskyter en interkontinental ballistisk rakett mot Japanhavet mens Japans statsminister er på besøk hos Trump. Nye missiltester blir gjennomført i mars, mai, juli, august, september og november. Frykten for krig øker.

13. februar: Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn går av. Den 1. desember tilstår Flynn at han har løyet om sin kontakt med Russland, og at et ledende medlem av Trump-administrasjonen styrte kontakten.

14. februar: Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder, blir påsmurt en dødelig dose nervegift på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia. To kvinner fra Indonesia og Vietnam blir drapstiltalt. Begge sier de trodde de var med i et TV-show.

Les også: Trump motsier seg selv og eget dokument: – Ikke verdt papiret det er skrevet på

Mars:

10. mars: Sør-Koreas grunnlovsdomstol avsetter president Park Geun-hye og åpner for at hun kan stilles for retten for maktmisbruk og korrupsjon.

11. mars: FN slår alarm om at over 20 millioner mennesker i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria risikerer å sulte i hjel på grunn av tørke og krig.

14. mars: Parlamentet godkjenner brexit-planen til statsminister Theresa May slik at artikkel 50 i Lisboa-traktaten kan utløses og forhandlinger med EU starte.

15. mars: Høyre-sentrum vinner valget i Nederland, mens sosialdemokratene må nøye seg med ni av 150 plasser. I oktober kommer en ny firepartiregjering på plass, uten høyrepopulisten Geert Wilders.

22. mars: Britiskfødte Khalid Masood kjører ned fotgjengere på Westminster Bridge i London og knivstikker en politimann før han selv blir skutt. Fire personer blir drept og over 40 såret. IS hevder å stå bak angrepet.

24. mars: Donald Trumps forslag til ny helsereform blir trukket ettersom republikanerne ikke greier å bli enige. Obamacare blir stående.

Les også: – Donald Trump er en «pussy»

April:

3. april: Terrorangrep mot T-banen i St. Petersburg. 14 blir drept og 50 såret. En 22-åring med usbekisk-kirgisisk bakgrunn blir identifisert som selvmordsbomberen.

4. april: Nervegassen sarin tar livet av over 90 mennesker i den syriske byen Khan Sheikhoun. FN-granskere mener regimet sto bak, men både Russland og Syria avviser rapporten.

7. april: Stockholm rammes av terror når en avvist asylsøker fra Usbekistan kjører en lastebil inn i en butikk i Drottninggatan. Fem personer mister livet. Angriperen sier han tilhører IS.

9. april: To egyptiske kirker blir rammet av terror på palmesøndag. Nær 50 mennesker blir drept og over 100 såret.

15. april: En busskolonne med evakuerte syrere blir rammet av en selvmordsbombe utenfor Aleppo by. Nær 130 mennesker blir drept, over halvparten barn. Regimet og opprørerne skylder på hverandre.

16. april: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sikres mer makt i en omstridt folkeavstemning.

Les også: Macron i medvind

Mai:

7. mai: Emmanuel Macron vinner stort over høyrenasjonalistiske Marine Le Pen i presidentvalget i Frankrike. Seks uker senere får Macrons parti rent flertall i nasjonalforsamlingen.

8. mai: Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at krigsrammede Jemen er rammet av koleraepidemi. Drøyt tre måneder senere er en halv million mennesker smittet og nær 2.000 døde, mange av dem barn.

9. mai: FBI-sjef James Comey får sparken. Kritikere mener Trump forsøker å stanse etterforskning av om Russland påvirket presidentvalget i Trumps favør.

12. mai: Et dataangrep uten sidestykke rammer både privat og offentlig sektor i minst 150 land, blant annet britisk helsevesen. Nord-Korea anklages for å stå bak.

19. mai: Trump reiser til Saudi-Arabia på sin første utenlandsreise som president og fortsetter videre til Israel.

19. mai: Irans president Hassan Rouhani slår sine mer konservative motkandidater og blir gjenvalgt i Iran.

22. mai: En bombe eksploderer ved Manchester Arena rett etter en konsert med Ariana Grande. 22 personer blir drept og nær 60 såret, mange av dem barn. Selvmordsbomberen var en 22-åring fra Libya.

31. mai: En tankbil fylt med sprengstoff går i luften i Kabuls ambassadestrøk. 160 mennesker blir drept og 460 såret.

Juni:

1. juni: Donald Trump erklærer at han skal trekke USA fra den internasjonale klimaavtalen, som alle andre land har sluttet seg til.

5. juni: Qatar blir rammet av en blokade iverksatt av Saudi-Arabia og tre andre arabiske land. Qatar nekter å innfri kravene og øker i stedet handelen med Europa, Tyrkia og Iran.

8. juni: Statsminister Theresa May og toryene går kraftig tilbake i nyvalget og må danne mindretallsregjering med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.

14. juni: Det bryter ut brann i en boligblokk i London. 71 mennesker mister livet, mens 223 redder seg ut.

18. juni: Portugal er i sorg etter at over 60 personer dør i skogbranner. Også Spania, Frankrike, Kroatia, Montenegro og Sicilia herjes av branner i løpet av sommeren.

Juli:

7. juli: FN vedtar et historisk forbud mot atomvåpen. 122 land stemmer ja, men ikke Norge og andre NATO-land.

10. juli: Irak erklærer seier over IS i Mosul. Mellom 9.000 og 11.000 sivile ble drept under den ni måneder lange vestligstøttede offensiven, ifølge en oversikt fra AP. Det offisielle tallet er langt lavere.

13. juli: Fredsprisvinner Liu Xiaobo (61) dør etter å ha fått diagnosen uhelbredelig kreft. Den kinesiske dissidenten tilbrakte sine siste åtte år i fengsel.

14. juli: Israel stenger den hellige høyden Haram al-Sharif og installerer metalldetektorer og overvåkingskameraer etter drap på to politimenn. De blir fjernet etter to uker med protester og internasjonalt press.

20 juli: Ordkrigen mellom Tyskland og Tyrkia topper seg når regjeringen i Berlin ber tyskere være forsiktige i Tyrkia. Det nye reiserådet kommer etter at en tysk menneskerettsforkjemper blir fengslet sammen med flere andre menneskerettsforkjempere.

21. juli: Den greske ferieøya Kos og tyrkiske Bodrum blir rammet av jordskjelv. Hundrevis av mennesker blir skadd, blant andre en nordmann som må amputere begge beina.

26. juli: Sveriges borgerlige opposisjon fremmer mistillitsforslag mot tre ministre som følge av en IT-skandale. To av dem går av, mens forsvarsminister Peter Hultqvist blir sittende.

30. juli: Venezuelas president Nicolás Maduro befester sin makt under valget på en ny grunnlovgivende forsamling som utfordrer makten til den ordinære nasjonalforsamlingen. I desember kunngjør han at ingen av de store opposisjonspartiene får stille i valget neste år.

August:

8. august: Kenyas president Uhuru Kenyatta vinner valget, men resultatet blir annullert av høyesterett. Kenyatta vinner også nyvalget i oktober etter at opposisjonskandidaten Raila Odinga trekker seg i protest.

10. august: Den svenske journalisten Kim Wall (30) går om bord i ubåten til den danske oppfinneren Peter Madsen og blir deretter meldt savnet. Madsen blir siktet for drap, og Walls levninger blir etter hvert funnet partert i sjøen.

14. august: Over 1.000 mennesker dør i jordskred og flom ved Sierra Leones hovedstad Freetown.

17. august: En varevogn pløyer inn i Barcelonas hovedgate La Rambla. 16 mennesker blir drept og over 120 såret i terrorangrepet. En 17-åring av marokkansk opprinnelse er mistenkt for å ha kjørt bilen. IS hevder å stå bak.

25. august: Myanmars hær iverksetter en operasjon mot den muslimske rohingya-minoriteten. I løpet av få måneder har over 600.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh. De forteller om drap, voldtekter og massive overgrep. Landets leder Aung San Suu Kyi får kraftig kritikk for ikke å fordømme volden, som FN omtaler som etnisk rensing.

25. august: Texas blir rammet av ekstremværet Harvey, det kraftigste i delstaten på over 50 år. Store områder i Houston blir stående under vann. Uværet skal ha ødelagt for 325 milliarder kroner. Minst 32 personer omkommer.

September:

3. september: Nord-Korea prøvesprenger en hydrogenbombe. Eksperter fastslår at atombomben var ti ganger kraftigere enn Hiroshima-bomben.

6.–9. september: Irma, en av de sterkeste orkanene som noensinne er registrert i Atlanterhavet, rammer flere små karibiske øyer før den fortsetter mot Puerto Rico, Cuba og Florida. En uke senere kommer orkanen Maria. Dødstallet spriker mellom 70 og flere hundre.

19. september: Et jordskjelv i Mexico tar livet av 370 mennesker, de fleste i Mexico by. Over 6.000 blir skadd.

24. september: En svekket Angela Merkel og kristendemokratene vinner valget i Tyskland, mens høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland blir tredje største parti. I desember er fortsatt ingen regjering på plass.

25. september: Et overveldende flertall stemmer ja til kurdisk uavhengighet i Nord-Irak i en symbolsk folkeavstemning tross advarsler fra Iraks regjering og Tyrkia.

26. september: Saudi-Arabias kong Salman gir ordre om at landets kvinner skal få lov til å kjøre bil.

Oktober:

1. oktober: USA opplever den verste massakren i landets moderne historie når amerikaneren Stephen Paddock (64) angriper en utendørskonsert i Las Vegas. 58 personer blir drept og nær 550 såret. Paddock blir funnet død på hotellrommet han skjøt fra.

6. oktober: Nobels fredspris blir tildelt Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

9. oktober: Hollywood-produsenten Harvey Weinstein får sparken etter at flere kvinner anklager ham for seksuell trakassering og overgrep. Like etter starter kampanjen #metoo på Twitter. En rekke menn i film- og mediebransjen, samt politikere, blir navngitt og anklaget for trakassering og overgrep.

14. oktober: Somalia blir rammet av det verste terrorangrepet i landets historie. Over 500 mennesker blir drept og over 300 såret når en lastebilbombe eksploderer ved Safari Hotel i Mogadishu.

16. oktober: Irakiske styrker tar full kontroll over oljebyen Kirkuk etter en kort offensiv mot kurdiske peshmerga-styrker.

18.–24. oktober: Kinas president Xi Jinping befester sin makt og blir gjenvalgt for fem år under kommunistpartiets kongress. Han får sin egen politiske teori skrevet inn i partiets «grunnlov», noe kun to tidligere ledere har opplevd før ham.

20. oktober: IS er beseiret i sin selverklærte hovedstad Raqqa. Store deler av byen ligger i ruiner, og minst 1.300 sivile er ifølge Airwars drept i amerikanskledede flyangrep.

27. oktober: Spania opphever Catalonias selvstyre og avsetter regionens ledere etter at regionforsamlingen i Barcelona erklærer uavhengighet. Separatistlederen Carles Puigdemont søker tilflukt i Belgia, mens andre politikere blir fengslet.

31. oktober: Åtte syklister og fotgjengere blir drept når de blir meid ned av en liten lastebil på Manhattan i New York. En usbekisk innvandrer er siktet for drapene.

November:

4. november: Libanons statsminister Saad Hariri kunngjør at han går av under et besøk i Saudi-Arabia og gir Iran og Hizbollah skylden. Mange mistenker at han er under saudiarabisk press. Etter drøyt to uker vender han hjem til Libanon og trekker oppsigelsen.

5. november: En voldsdømt ekssoldat åpner ild i en kirke i Texas. 26 personer blir drept og 20 såret før mannen selv blir drept. En familiekonflikt antas å ligge bak.

6. november: Saudi-Arabia innfører full blokade av Jemen, og all nødhjelp stanses. FN advarer om at blokaden kan føre til at millioner sulter i hjel. Etter to og en halv uke blir blokaden hevet, men sju millioner mennesker er fortsatt rammet av matmangel.

12. november: Iran og Irak rammes av et kraftig jordskjelv. Over 500 mennesker mister livet og nær 8.000 blir skadd, de aller fleste i den fattige Kermanshah-regionen nordvest i Iran.

15. november: CNN publiserer en video som viser afrikanske migranter bli solgt som slaver av menneskesmuglere i Libya. Saken fører til at FN, AU og EU avtaler å evakuere 20.000 migranter som sitter fanget i Libya.

21. november: Robert Mugabe (93) går av etter å ha styrt Zimbabwe siden frigjøringen fra Storbritannia i 1980. Tre dager senere blir Emmerson Mnangagwa (75) ny president.

22. november: Den bosnisk-serbiske hærsjefen Ratko Mladic blir dømt til livsvarig fengsel i FN-domstolen ICTY for folkemord på bosniske muslimer i 1995.

24. november: Egypt blir rammet av det blodigste terrorangrepet i landets historie når rundt 30 væpnede menn angriper en moské nord på Sinai. 305 mennesker blir drept og bortimot 130 såret. Mistanken rettes mot lokale jihadister.

27. november: Det britiske kongehuset opplyser at prins Harry har forlovet seg med amerikanske Meghan Markle. Bryllupet skal stå 19. mai.

28. november: For fjerde år på rad har over 3.000 flyktninger og migranter druknet i Middelhavet på vei til Europa, viser FN-tall.

29. november: Bosnisk-kroatiske Slobodan Praljak tar sitt eget liv ved å drikke gift rett etter at FN-domstolen i Haag har avvist anken hans. Han hadde sonet 13 år av dommen på 20 års fengsel for krigsforbrytelser.

Desember:

4. desember: Jemens ekspresident Ali Abdullah Saleh (75) blir drept av houthi-opprørere etter at han tok initiativ til å forhandle med Saudi-Arabia. Kampene raser i hovedstaden Sanaa samtidig som Saudi-Arabia utsetter byen for massive luftangrep.

6. desember: Trump kunngjør at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. En hel verden tar avstand fra avgjørelsen.

6. desember: Vladimir Putin erklærer at han stiller til gjenvalg i presidentvalget 18. mars neste år.

8. desember: EU og Storbritannia er enige om vilkårene for brexit etter å ha forhandlet i et halvt år og kan starte forhandlinger om en handelsavtale.

19. desember: Familien til Frode Berg (62) bekrefter at den tidligere grenseinspektøren sitter fengslet i Moskva, anklaget for spionasje. Han ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti 5. desember.

20. desember: Kongressen vedtar USAs største skattereform på 31 år. Trump feirer sin største politiske triumf så langt.

21. desember: Catalonia holder valg på ny regionforsamling. (NTB)