«Dette er som David mot Goliat. Og det er utrolig gøy å være med på.»

- Dette er utrolig gøy å være med på. Det er historisk og et viktig steg i retning en folkeavstemning om selvstendighet, sier Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, på telefon fra flyplassen i Brussel.

Der har han markert og feiret en historisk dom der EU-domstolens øverste instans ga Vest-Sahara en overraskende seier onsdag, da den slo fast at EUs handelsavtaler med Marokko ikke også omhandler Vest-Sahara.

Vest-Sahara regnes som Afrikas siste koloni, og marokkanske styresmakter kjemper hardt for å holde kontrollen over territoriet. Lenge har de fått støtte av EU.

Skryter av Støre

Hagen, som har jobbet for selvstendighet for Vest-Sahara i 15 år, sier han er imponert over frigjøringsgruppa Polisario.

- Dette er virkelig som David mot Goliat. Jeg har fulgt flere rettsaker, og sett EU stille med 17-18 advokater mot Polisarios ene. Derfor er det ekstra gøy å se at Polisario vinner, sier Hagen til Dagsavisen.

Han gir Norges tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) en klapp på skuldra, og sier Norge har spilt en viktig rolle i det som nå endte som en stor seier for Vest-Sahara i EU-domstolen. Fra talerstolen på Stortinget i 2010 understreket nemlig Støre den gang at Norges handelsavtaler med Marokko ikke inkluderte Vest-Sahara. Støttekomiteen for Vest-Sahara arbeidet for at de andre EFTA-landene skulle gjøre som Norge. Det har nå påvirket EUs domstol, sier Hagen fornøyd.

I EU har det lenge pågått en strid om den siste afrikanske kolonien, der Frankrike har støttet sin nære allierte Marokko, mens flere nordiske land, blant dem Sverige, har støttet folkeretten og prinsippet om selvbestemmelse.

- Dette er en gledens dag for den internasjonale rettsorden, og en klapp på skulderen til alle som har valgt folkerettens side. Blant annet norske myndigheter, sier Hagen.

Fredelig kamp

Hagen trekker også fram frigjøringsgruppa Polisarios fredelige kamp for selvstendighet.

- Det spektakulære er at frigjøringsbevegelsen Polisario velger å ikke bruke våpen eller terror, men å ta rettslige skritt og gå til sak mot EU i en europeisk domstol. De fortjener støtte og honnør, sier Hagen.

Også FNs generalsekretær Ban Ki-moon har gitt støtte til Vest-Sahara, som han besøkte for et år siden.

Gjennom handelssamarbeid har EU gitt en implisitt anerkjennelse av Vest-Sahara som en del av Marokko. Og EUs politikk har smittet over på europeisk og internasjonalt næringsliv.

Det kan det nå bli slutt på.

- Dommen har trukket en grense mellom Marokko og Vest-Sahara og sagt at dette er to atskilte territorier. Dommen går helt tilbake til 2000, og har gått mye lenger enn det man kunne forvente, sier Hagen.

At EU-domstolen tok en sak fremmet av Polisario, gjør at frigjøringsbevegelsen kan legge fram flere saker, blant annet mot internasjonalt næringsliv.

Hva skjer framover?

- EU må rydde opp i handelsavtalene sine, og slutte å importere varer fra Vest-Sahara som om de er fra Marokko. Stater og selskaper må revurdere sine posisjoner, og de kan ikke lenger lene seg på EU. Dette åpner også for flere rettsprosesser mot private selskaper, sier Hagen.

Det har lenge vært et bredt og tverrpoltitisk engasjement for Vest-Sahara i Norge, og kampanjen for selvstendighet står høyt på agendaen på norske universiteter og høyskoler.

