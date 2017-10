– Det er blitt Trumps parti

Verden

Vil flere følge etter? Det er et av de sentrale spørsmålene etter den oppsiktsvekkende kritikken mot president Donald Trump i det siste fra flere profilerte republikanere.

Striden i det republikanske partiet blir stadig sterkere, og kalles en «borgerkrig» i enkelte amerikanske aviser.

To grupperinger står mot hverandre: på den ene siden den tradisjonelle etablerte delen av partiet, som svært mange av republikanere i Kongressen tilhører, og på den andre siden den populistiske anti-elite-grupperingen Trump representerer.

Flere sier fra

Flere republikanske profiler har i det siste satt ord på frustrasjonen og misnøyen mange republikanske sentrale politikere føler under Trump:

Tirsdag sa Arizona-senator Jeff Flake at han ikke stiller til gjenvalg. Uten å nevne Trump ved navn kritiserte han «ledelsen i regjeringen». – Jeg vil ikke tie, sa Flake.

Bob Corker, leder av Sentatets utenrikskomité, stiller heller ikke til gjenvalg, og kalte Trump nylig en løgnaktig president som fornedrer USA.

Senator John McCain har også vært svært kritisk til Trump.

Nylig kom ekspresident George W. Bush med sterke uttalelser som ble oppfattet som kritikk av Trump.

Det er Jeff Flakes uttalelser som denne uka har helt bensin på bålet i striden i partiet.

– Jeg har barn og barnebarn å svare for. Så, herr president, jeg vil ikke være medskyldig eller taus, sa Flake. Han kom med et knusende angrep på ledelsen i Det hvite hus, og viste til «skjødesløs, skandaløs og uverdig oppførsel».

Fra Det hvite hus påpekes det derimot at Flake likevel lå dårlig an til å bli gjenvalgt. Trump-støttespiller Andy Surabian kalte Flakes kunngjøring en seier for Trump-bevegelsen, og et tegn på at «det republikanske etablissementets tid er over».

– Holder seg for nesa

Om kritikken fra disse vil få snøballen til å rulle og styrke opprøret mot Trump blant republikanerne med det aller første, er likevel usikkert. Mange republikanske politikere uttrykker misnøye med Trump i det stille, men få snakker høyt om det, påpekes det i flere amerikanske medier.

Både realpolitiske hensyn og hensynet til fremtidige valgsjanser spiller inn, påpeker seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

For republikanere blir den viktigste oppgaven nå å få vedtatt en skattereform i Kongressen.

– Mange republikanske politikere holder seg for nesa under Trump, men tier stille for å sikre at man får gjort viktige vedtak i Kongressen. Jeg tror skattereformen blir en nøkkelfaktor. Republikanerne ønsker å sikre enighet om denne for å få en stor seier å vise til. Obamacare har de ikke klart å fjerne. Dersom de også mislykkes i å sikre enighet om en skattereform, kan det oppstå en situasjon der den kritiske holdningen mot Trump kommer til overflaten på en sterkere måte, sier Melby, som følger amerikansk politikk tett.

Han tror republikanerne, dersom de mislykkes med å få til en hjertesak som skattereformen, vil være redde for å miste flertallet ved kongressvalget i 2018, og at misnøyen da vil komme tydeligere fram.

– Blitt Trumps parti

Men etablissementet blant republikanerne har også en annen utfordring: Trump har faktisk en overveldende støtte på grasrota blant republikanske velgere.

Dette er noe republikanske Kongress-politikere som som er kritiske til Trump og som ønsker å bli gjenvalgt i 2018, motvillig må ta hensyn til. Når det skal velges kandidater fra partiet foran kongressvalget, vil det mange steder være en kamp mellom kandidater fra den tradisjonelle delen av partiet og kandidater som representerer de populistiske anti-elite-kreftene som støtter Trump.

Donald Trump selv har ingen historie i Det republikanske partiet og skiller seg på mange felter sterkt fra kjernen i partiet. Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, trekker fremdeles sterkt i trådene og er en sentral figur i opprøret mot den tradisjonelle delen av partiet, og støtter opp under kandidater foran kongressvalget som er inspirert av Bannons ideer.

Tyngdepunktet i Det republikanske partiet har flyttet seg, og mange republikanske politikere tar dette med i kalkuleringen, påpeker Svein Melby.

– Satt på spissen har det republikanske partiet blitt Trumps parti, i alle fall på kort sikt. Velgerbasen har endret seg, anti-elite-elementene fått vind i seilene og fått et talerør gjennom Trump. Det er årsaken til at få går ut mot Trump: de vet at det populistiske segmentet er så sterkt og stort at mange av dem ikke blir ikke gjenvalgt med mindre de klarer å leve med Trump. Skal republikanerne vinne valg, er de avhengig av Trump-tilhengerne, og de må derfor ligge lavt med Trump-kritikk, sier Melby.

Håper på vendepunkt

Trump og hans tilhengere står for en politikk som er preget av slagordet «Amerika først». De står for lukking av grenser, motstand mot immigrasjon, økonomisk proteksjonisme og at USA i mindre grad skal ta en rolle internasjonalt. Mye vekker bekymring hos tradisjonelle republikanere. Tidligere president George W. Bush sa i en tale nylig at USAs demokrati nå trues av isolasjonisme, fordommer, usannheter og troen på den hvite rases overlegenhet.

Også Matt Latimer, tidligere rådgiver til president George W. Bush og andre sentrale republikanske politikere, påpeker endringen som foregår i det republikanske partiet.

– Partiet er for øyeblikket i ferd med å redefinert i Donald Trumps bilde, med hans prioriteringer og hans tone og måte å gjøre ting på, sier Latimer til CNN.

– Det tradisjonelle republikanske partiet må bestemme seg for om de vil føye seg etter det eller gjøre opprør mot det. Akkurat nå virker det som om flertallet heller mot å føye seg, sier Latimer.

Jeff Flake håper likevel en endring er på gang. Etter kunngjøringen hans denne uka sa han dette i et intervju med CNN:

– Jeg håper vi har nådd et slags vendepunkt, der vi ikke fortsetter å normalisere den atferden vi har sett ved å holde munn. Det er derfor jeg følte for å holde den talen, og jeg håper vi beveger oss i riktig retning.