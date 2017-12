Catalonia: Valgdagsmåling spår flertall for separatister

Verden

Av Ann Fredriksen

Målingen ble offentliggjort kort tid etter at valglokalene stengte klokka 20 torsdag kveld. Den viser at de tre partiene som støtter løsrivelse, ligger an til å få mellom 67 og 71 plasser. Det trengs 68 plasser i regionforsamlingen for å få rent flertall.

Målingen er utført av gallupinstituttet GAD3 under hele valgkampen og er dermed en kombinasjon av meningsmålinger og en valgdagsmåling. Dermed er det en blanding mellom velgernes svar på hva de har tenkt å stemme og hva de faktisk har stemt.

De siste intervjuene ble gjort klokka 19 på valgdagen.

Det ligger an til rekordhøy valgdeltakelse. Ifølge offisielle tall hadde nesten 70 prosent av velgerne stemt to timer før valglokalene stengte.

Først klokka 23 ventes de første prognosene.

På forhånd har meningsmålinger tydet på dødt løp mellom partier som ønsker løsrivelse fra Spania, og partier som vil at Catalonia fortsatt skal være en spansk region.

Valget følges nøye også i andre land ettersom det vil vise om støtten til separatistene har økt eller sunket etter at regjeringen i Madrid satte hardt mot hardt som følge av separatistpartienes forsøk på å bruke det politiske systemet til å løsrive seg fra Spania.

Nyvalget ble utlyst av den spanske regjeringen etter en omstridt uavhengighetserklæring i regionforsamlingen. Erklæringen førte også til at regjeringen i Madrid oppløste regionforsamlingen og avsatte den regionale presidenten Carles Puigdemont og hans regjering. (NTB/Ritzau)