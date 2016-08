Brasils president på vei ut

Verden

– Jeg sloss mot diktaturet. Jeg har arr etter tortur på kroppen, sa Brasils suspenderte president Dilma Rousseff, som denne uka kjemper hardt for sitt politiske liv.

Brasils første kvinnelige president viste til mishandlingen i fengselet på 1970-tallet, da Brasil var et militærdiktatur og Rousseff en militant marxist.

Men mye tyder på at Brasils første kvinnelige president blir tvunget til å gå av når Brasils senatorer skal stemme over hennes skjebne i dag eller i morgen.

Selv mener Rousseff – og mange med henne – at riksrettsaken er et politisk kupp.

– Jeg slåss ikke for mitt mandat, men for demokratiet, sa Rousseff til 81 senatorer i den brasilianske hovedstaden. 54 av dem må stemme mot henne, for at hun skal bli avsatt.

– Et politisk kupp

Rousseff har medgitt å ha begått budsjettfeil, men hun er den første presidenten som kan bli nødt til å gå av på grunn av en slik sak. Rousseff er leder for Brasils arbeiderparti PT, som ikke har tapt et presidentvalg siden 2002. Partiet har stått for store velferdsreformer i Brasil, og nøt lenge godt av høy økonomisk vekst. De siste årene har Brasils økonomi slitt med fall i råvarepriser og flere store korrupsjonsskandaler, blant annet i det statlige oljeselskapet Petrobras.

Opposisjonen mener budsjettjukset har bidratt til krisen i det som tidligere var en av verdens raskest voksende økonomier.

Seniorforsker Yuri Kasahara ved Høgskolen i Oslo og Akershus sier Rousseff i stor grad har videreført tidligere president Ignacio Lula da Silvas politikk, og at hun har satt sitt preg på Brasil med en rekke sosiale programmer innen blant annet bolig- og utdanningspolitikk.

Har satt preg

Kasahara, som selv er fra Brasil, beskriver Rousseff som en sterk byråkrat, men en utradisjonell politiker, som aldri før hadde stilt til valg da hun vant i 2010. Derfor har hun også vært lettere å senke.

– Hun hadde lite erfaring med å forhandle med Kongressen, og holdt lite personlig kontakt med de andre politikerne. I tillegg har hun gjort mange feil de siste årene, sier Kasahara til Dagsavisen.

Den pågående rettssaken mot Rousseff har lammet regjeringen.

I mai tok 75 år gamle Michel Temer over som fungerende president. Han vil trolig sitte ut presidentperioden til 2018. Han har fått kritikk for blant annet å ha lagt ned Brasils kulturdepartement, og for at han kun har utnevnt hvite menn i regjeringen.

Blir Dilma Rousseff avsatt, slik mye tyder på, blir det neppe noe comeback for Rousseff i brasiliansk politikk, tror Yuri Kasahara. Hun har ingen hjemlig valgkrets å lene seg på, og er ingen populær politiker i Brasil i dag.

– Jeg tror hun er ferdig i politikken, sier Kasahara.

