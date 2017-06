Bøtelegges for å se på TV

Verden

JAFFA (Dagsavisen): Boten for å bli tatt med al-Jazeera på skjermen er satt til 10.000 riyal, eller 22.000 kroner. Saudiarabiske myndigheter har også allerede stengt kanalen via de ordinære TV-kanalene:

– Vi finner det nødvendig å stenge en rekke al-Jazeera kanaler, het det i en av de siste kunngjøringene fra de saudiarabiske myndighetene.

Les også: Derfor er Qatar-krisen kinkig for USA

Utspring i falske nyheter

Forbudet er uten tvil knyttet til den voksende krisen mellom Qatar, på den ene siden, og en rekke arabiske stater, på den andre, inkludert Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Jemen, Bahrain og Egypt. Qatar er eieren av al-Jazeera.

Krisen, som slo ut i full blomst da nabolandene iverksatte blokade av Qatar for to uker siden, startet i etterkant av strid rundt nettopp formidling av nyheter, eller rettere sagt: Det som det siste året er blitt kjent som falske nyheter.

Dataeksperter skal tidligere i måneden ha brutt seg inn i nettsidene til det qatarske nyhetsbyrået, og plantet en nyhetssak der det sto at emiren, sjeik Tamim bin Hamad al Thani, lovpriser Iran og grupper som palestinske Hamas.

Det falt i dårlig jord hos nabolandene, som svarte med blokade. Den offisielle begrunnelsen var at Qatar skal ha finansiert ekstreme sunnimuslimske grupper i borgerkrigen i Syria.

Ifølge CNN, skal Russland ha stått bak hackingen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Myk makt: al-Jazeera

Blokkeringen av al-Jazeera rammer en viktig del av kjernen i Qatars maktbase. TV-kanalen har utviklet seg til å bli en viktig del av Qatars satsing på å bygge opp såkalt myk makt, i kontrast til hard, militærmakt.

– Forholdet til Saudi-Arabia har vært spent i mange år, og det interessante er at Qatar har svart med å bygge opp myk makt for å forsvare seg. Deres første forsvarslinje var ikke militæret, men i stedet etablerte de for eksempel al-Jazeera for å være synlig, sier David B. Roberts, en ekspert på gulflandene fra King’s College i London, som selv har bodd i Qatar.

Al-Jazeera ble etablert etter at Qatar så hvordan Irak svelget sin lille nabo Kuwait i 1991. Qatar kjøpte da opp BBC Arab Channel, samt flere BBC-journalister. Tanken bak var at Qatar, en bitte liten stat med kun i overkant av 200.000 statsborgere og til sammen rundt to millioner innbyggere, måtte bli kjent og være i folks bevissthet, slik at landet ikke bare skulle kunne forsvinne.

Blant andre strategier Qatar bruker aktivt for å gjøre det, er å være vertskap for store internasjonale begivenheter og arrangementer. Om fem år skal fotball-VM holdes i hovedstaden Doha. Og landets statseide flyselskap reklamer for eksempel i dag på fotballdraktene til Barcelona.

– De har vært utrolig flinke til å utvikle myk makt. Spørsmålet nå er om myk makt vil nytte i denne krisen, sier Roberts til Dagsavisen.

At land i Midtøsten, en av verdens mest konfliktfylte hjørner, utvikler myk makt tilhører sjeldenhetene, men er likevel ikke helt unikt. Jordan, kanskje det militært sett svakeste arabiske landet, har likevel en av regionens mest stabile regimer. Kongefamilien i Jordan har overlevd og styrt siden 1921 ettersom monarkene alltid visste å etablere skjulte og åpne forbindelser med sine mer mektige naboer.

Daoud Kuttab, medieprofessor i Jordan, mener noe av krisen er knyttet til at mange i Midtøsten uansett ikke har tillit til statlige medier.

Les også: Russland vil bistå i Qatar-krisa

Ved veis ende?

– Regjeringskontrollerte medier i den arabiske verdenen har alltid hatt et enormt problem når det gjelder manglende troverdighet, forklarer Kuttab i en samtale med Dagsavisen. Mens al-Jazeera er kjent som banebrytende, kritiserer ikke kanalen emiren i Qatar.

Men nå spekulerer mange i om Qatar har kommet til veis ende. Ifølge en rekke eksperter, kan de andre arabiske landene regelrett søke å velte regimet i Doha.

Alternativt, kan emiren kanskje velge å innrette seg etter Saudi-Arabia, den langt større og også dominerende makten i regionen, og dermed ikke lenger føre en uavhengig utenrikspolitikk. Dette vil i så fall føre til en nedkjøling av forholdet til Iran, samt en instruks til al-Jazeera om ikke lenger å kritisere Saudi-Arabia.

Pressefrihetenes kår innad i al-Jazeeras hjemland er fremdeles dårlige, og en ekspert som Dagsavisen har snakket med er redd for å få sitt navn på trykk. Den regionale krisen har overrasket ham, sier han. Og legger til.

– Dette er en merkelig krise. De fleste i Qatar er ærlig talt ikke engang sikre på at de vet hva det hele dreier seg om.

Les også: USA ber om slutt på blokaden av Qatar