Blir tvunget til stillhet

JAFFA (Dagsavisen): Sist ute i rekken av skritt mot sivilsamfunnet i Egypt er president Abdel Fatah al-Sisis ordre om å stenge ytterligere 61 nyhetsportaler som ikke er tilknyttet regimet. Ytringsfriheten er i ferd med å bli kvalt.

Noen forsøkte å protestere.

– Å blokkere nettsteder er i strid med den egyptiske grunnloven, sier Forbundet for ytrings- og tankefriheten, en egyptisk organisasjon.

Stengt ute

Den nye grunnloven, som al-Sisi selv lanserte med pomp og prakt, garanterer både ytrings- og pressefrihet.

Men ikke bare egyptiske nettsteder er nå utenfor rekkevidde for landets borgere. Også nyhetsformidlere som al Jazera og Huffington Post anses farlige for egyptiske nyhetsforbrukere, og er blitt gjort utilgjengelige. I alt 101 nettsteder er nå blitt stengt ute av myndighetene.

Verste beslutning

– Hvis du er en forsker, journalist eller rett og slett en borger som ønsker kunnskap og informasjon, er dette en av de verste beslutningene som kan bli tatt, sier professor Amal Hamada, en statsviter ved Kairo-universitetet, til Dagsavisen.

Men hun legger til at mange også støtter beslutningen.

– Hvis du jobber i regjeringen eller bare er møkklei av kritikk, blir det å stenge nyhetsnettsidene sett på som et nødvendig skritt som skulle ha blitt tatt for lenge siden, forklarer hun.

Siden al-Sisi overtok makten har presidenten brukt «kampen mot terror» som unnskyldning for hvorfor Egypt må begrense enkelte friheter.

Men nå spørs det hva som er igjen. Vestlig-allierte Egypt har nemlig også tatt skritt mot frivillige organisasjoner, som menneskerettighetsgrupper, slik at det sivile samfunnet i disse dager blir stadig mer begrenset, og i stor grad kontrollert av regimet. Pusterommet blir mindre og mindre.

– Folk er sinte. Jeg kjenner ingen som støtter disse beslutningene, bortsett fra regimefolkene selv, framholder Rasha el-Ibiary, en professor ved Det tyske universitetet i Kairo. Sivilsamfunnet, selve sjelen i samfunnet, er faktisk så å si blitt erklært ulovlig, sier hun til Dagsavisen.

Frykten er tilbake

Sju år etter at millioner strømmet ut i gatene, har al-Sisi da greid å gjenetablere frykten.

Igjen er det slik at folk ikke lenger tør snakke fritt, av frykt for å bli kastet i fengsel. Slik har regimet fått nær 90 millioner mennesker til å holde munn, ja, bortsett fra først og fremst de militante islamistene som fremdeles kjemper en blodig krig for å velte regimet.

At tidene er forandret viser to små episoder. En kilde Dagsavisen jevnlig snakker med på grunn av hans gode analyser av det egyptiske samfunnet, hadde i går plutselig ingen mening om noe.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Sorry. Jeg kan ikke forklare lenger, sa han bare.

Vi forsto begge hva han mente. Deretter ba en representant for en frivillig organisasjon om unnskyldning, og forklarte at det var best at hun denne gangen ikke uttalte seg.

Blitt mer bevisst

Men ting er likevel ikke som før. Revolusjonen som fant sted i 2011 har satt spor som fortsatt merkes. Mens mange før revolusjonen ikke så noe poeng i å opprettholde en politisk bevissthet – siden 30 år med diktatur vanligvis gjorde det meningsløst – er egyptere i dag langt mer klare over sin nedslående politiske virkelighet, og er bevisste på at det hele kan være bedre.

– Folk har en høy politisk bevissthet i dag, men det er bare det at man er redde, sier el-Ibiary. Men mens man kanskje er redde for å uttale seg i offentligheten, pågår debattene for fulgt i folks hjem, i vennekretser.

Resultatet av undertrykkingen er likevel utraderingen av det demokratiske alternativet i Egypt. Tilbake igjen på scenen står kun to hovedkrefter, på den ene siden regimet, og på den andre de militante islamistene.

Dette er situasjonen regimet selv ønsker – der folk vil bli tvunget til å leve med regimet, for alternativet er så mye verre.

Den islamske staten (IS) er mest aktiv på Sinaihalvøya. Et russisk passasjerfly med 217 passasjerer eksploderte i luften i 2015 etter at lokale IS-aktivister planet en bombe ombord. Inne i storbyene Kairo og Alexandria blir det politiske rom overtatt av volden. I en atmosfære preget av intoleranse, blir kristne koptere stadig oftere forfulgt, og utsatt for regelrette og blodige terrorangrep.

Sirkel fullendt

Mye har forandret seg. Da al-Sisi tok makten i et militærkupp etter at Det muslimske brorskapet hadde mislyktes i å etablere et fungerende regime, lovte generalen både å innføre nye friheter og til og med reformere islam som religion. Om kun få dager er det fire år siden militærkuppet, og på mange måter er sirkelen fullendt: Regimet har kunnet legge løftene bak seg, og snakker i dag et voldsspråk, nesten som deres islamistiske fiender. Etter at en egyptisk soldat ble drept tidligere i år, kunne da justisminister Ahmad al-Zind gå ut på fjernsynet og regelrett love at minst 10 000 muslimbrødre skulle bli drept som hevn.

– Jeg sverger til Gud, ilden som nå brenner i mitt hjerte vil ikke slukke med mindre minst 10 000 menn blir drept for hver av våre martyrer, sa justisministeren.