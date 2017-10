Blir en av få kvinnetopper

Verden

Når New Zealand i dag får ny statsminister, er det under flere uvanlige omstendigheter: Landet får sin yngste statsminister siden 1865, og Jacinda Ardern blir en av få regjeringssjefer i verden som er kvinner. Hun har dessuten gått til topps på rekordtid.

Få kvinner

Antall land som har kvinner som regjeringssjefer er fortsatt oppsiktsvekkende lavt: Kun ti land har for øyeblikket en kvinne som leder for regjeringen.

Enkelte av dem leder noen verdens mektigste land, og man kan derfor bli forledet til å tro at kvinnene er relativt godt representert blant verdens regjeringssjefer. Men i tillegg de mest profilerte, Storbritannias statsminister Theresa May og Tysklands mektige kansler Angela Merkel, er listen kort.

Blant noen landene er Polen (statsminister Beata Szydlo), Bangladesh (statsminister Sheik Hasina) og Chile (president Michelle Bachelet). I Liberia er president Ellen Johnson-Sirleaf i ferd med å gå av, dermed går landet ut av listen.

Bred omtale

Jacinda Ardern har fått omtale verden rundt etter at det i forrige uke ble klart at hun blir New Zealands nye statsminister. Da hadde det gått 26 dager siden valget i september. Det var egentlig det konservative partiet National som ble størst, med 44,4 prosents oppslutning. Arderns parti, Labour, fulgte hakk i hæl med 43.2 prosent av stemmene. Siden ingen av partiene hadde flertall, og det populistiske sentrumspartiet New Zealand First joker etter valget. Partiet landet til slutt på at partiet vil støtte en Labour-regjering.

Dermed blir det en koalisjon av Labour og New Zealand First i en mindretallsregjering, med støtte fra De Grønne.

Stjerneskudd

Jacinda Ardern blir beskrevet som et politisk stjerneskudd. Hun får mye av æren for at Labour gjorde et langt bedre valg enn det så ut til for kort tid siden.

37-åringen ble først i august i år leder i Labour. På noen få uker skjøt Labour fart på målingene, og økte så mye som 19 prosentpoeng på litt over en måned. Ardern trakk store velgermasser på valgmøtene, og særlig blant unge og kvinner har Ardern trukket mange velgere.

Den nye statsministeren har lovet å kjempe mot barnefattigdommen, som har økt i New Zealand. Labour vil også å redusere antall innvandrere med opptil 30.000 per år, deriblant ved å kutte antall studenter med opptil 10.000. Hun har også lansert en klimavennlig satsning som en av hovedprioriteringene.

Forrige uke lovet Ardern også en folkeavstemning om marihuana, der man skal stemme over om det i en viss grad skal tillates. Hun har selv ikke tatt stilling til spørsmålet.

Til tross for sin unge alder som statsminister har Ardern bred politisk erfaring. Allerede som 21-åring begynte hun å jobbe på kontoret til Helen Clark, mangeårig statsminister i New Zealand. Senere jobbet hun også i en avdeling under statsminister Tony Blair i Storbritannia. Hun kom inn i parlamentet i New Zealand i 2008 som 28-åring.