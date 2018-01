Verden

JERUSALEM (Dagsavisen): – Jeg tror vi skal være nøkterne, men jeg ser en vilje til å finne løsninger, sa utenriksminister Søreide etter sine første samtaler med statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem i går. Hun understreket at rammeverket fremdeles er en tostatsløsning.

Netanyahu var mer tilbakeholden. Han sammenlignet palestinerne med Nord-Korea.

– Spørsmålet er hvem vi har som partner, om det er en partner som Nord-Korea eller Costa Rica. Hvis det er som Costa Rica, har vi kanskje en sjanse, sa han og smilte.

I møtet snakket Netanyahu om hvordan Midtøsten kollapser og hvordan kaoset i landene rundt gjør situasjonen farligere for Israel.

Møter Abbas i dag

Søreide skal i kveld møte den palestinske presidenten Mahmoud Abbas i Ramallah på Vestbredden. Palestinerne har store forhåpninger foran det norske besøket.

– Når den amerikanske administrasjonen spiller en så destruktiv rolle i fredsprosessen, må Norge, sammen med andre europeiske land, gå inn i vakuumet som har oppstått. Kina og Russland har ikke tillit fra begge sider, men det har Norge, sier Ghassan Khattib, Abbas rådgiver og tidligere statsråd i Abbas' regjering, til Dagsavisen.

Utenriksminister Søreide sier Norge er rede til hjelpe partene, men understreker samtidig at USAs rolle ikke på noen måte er over.

– Vi har snakket om mulighetene for å få fredsprosessen i gang igjen. USA vil trolig legge fram sin fredsplan om noen måneder. Så vil partene måtte forholde seg til den, enten de liker den eller ikke, sier hun.

Palestinerne har allerede sagt at de ikke lenger vil akseptere amerikanskledede initiativ. De søker heller statsanerkjennelse i internasjonale fora, gjennom formelle medlemskap i for eksempel forskjellige FN-organisasjoner.

Opptrapping

Bare tre timer etter Søreides samtaler med Netanyahu, offentliggjorde Israel i går en liste over internasjonale organisasjoner hvis medlemmer ikke lenger skal få innreisevisum til Israel. Blant de 20 organisasjonene på listen er den norske Palestina-komiteen.

Med atmosfæren som hersker mellom palestinerne og israelerne, vil det ifølge Khattib være nærmest umulig å oppnå noe gjennom åpent diplomati.

– Tida er moden for stille samtaler. Men jeg tror ikke Israel ønsker dette lenger. Dette er ikke det samme Israel som vi forhandlet med for 25 år siden. Netanyahu vet hans koalisjon faller i øyeblikket han forhandler, sier han.

«Konstruktive samtaler»

Basert på antall ganger amerikanske eller russiske diplomater har erklært at de har hatt «konstruktive samtaler» i Midtøsten, burde det for lengst ha vært fred i den konfliktfylte regionen. Israel og Palestina tiltrekker seg toppledere fra så å si hele verden. En israelsk diplomat gir Dagsavisen et unikt innblikk i spillet bak de lukkede dørene. Ofte skjer det langt mindre enn folk tror, avslører han.

– Hos oss får ministeren vanligvis sendt over noen såkalte «talking points» dagen før, sier han, og sikter til tema som skal tas opp i møtet.

– Men ikke sjelden kikker ministeren på papiret bare noen minutter før han går inn, ikke mer.

Men med Norge er det litt annerledes på grunn av rollen i fredsprosessen, understreker han.

– Vanligvis er alt avhengig av i hvilken grad ministeren er interessert i landet gjesten kommer fra, og hvor viktig det er for Israel. Det typiske svaret går fra «nesten ikke i det hele tatt» til «hvorfor må jeg kaste bort tida på denne personen», forteller diplomaten.