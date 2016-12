Bekrefter at Berlin-mistenkt er skutt og drept i Italia

Verden

Minniti sa på en pressekonferanse fredag at mannen med sikkerhet er identifisert som Anis Amri.

– Det er ingen tvil om at det er Anis Amri som er drept, sa Minniti. Amri ble identifisert av rettsmedisinere som ankom stedet kort tid etter skuddvekslingen.

Amri ble skutt og drept i bydelen Sesto San Giovanni nord i Milano natt til fredag. En politipatrulje hadde da stoppet ham for å kontrollere identitetspapirene hans.

Skjøt politimann

Amri tok da fram en pistol og skjøt mot patruljen, før han så ble skutt og drept av politiet.

En politimann ble truffet i skulderen, og behandles nå på sykehus. Han er ikke livstruende skadd, opplyste Minniti.

Amri hadde en fransk togbillett i sekken, og han hadde nettopp ankommet Italia fra Chambéry i sørøst Frankrike.

Italias statsminister Paolo Gentiloni sier at han personlig har informert Tysklands statsminister Angela Merkel om at den Berlin-mistenkte ble skutt av politiet i nærheten av Milano sentrum.

Det tyske innenriksdepartementet uttaler at de er «lettet» hvis det bekreftes at mannen som er skutt i Milano er den mistenkte for Berlin-angrepet.

Det sier en departementstalsmann fredag. Den tyske regjeringen har ikke offisielt bekreftet at den terrormistenkte Anis Amri er død. Tyske myndigheter ber om litt tålmodighet, siden mye ennå er uklart i saken.

I fengsel

Politiet jobber nå med å få avklart hvorvidt pistolen som ble brukt mot politiet er den samme som skal ha blitt brukt for å stjele vogntoget som kjørte inn i julemarkedet i Berlin mandag, skriver La Repubblica.

Amri ankom Italia fra Tunisia i 2011. I oktober samme år ble han pågrepet og fengslet, mistenkt for brannstiftelse, overfall og underslag. Han ble dømt til fire års fengsel.

Amri ble løslatt fra fengsel i Italia i 2015, og han reiste så til Tyskland. Han har vært ettersøkt siden mandag. (NTB)