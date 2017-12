Bali drukner i søppel

Verden

De gylne strendene på øya Kuta er ikke lengre så innbydende, plastavfall ligger strødd overalt.

– Det er ikke så fristende å ta seg en svømmetur. Jeg ser mye søppel her hver dag, sier den australske turisten Vanessa Moonshine.

– Det føres alltid inn fra havet. Det er virkelig ille, legger hun til.

Problemet er blitt så stort at Bali i forrige måned erklærte søppelkrise og engasjerte 700 søppelplukkere og 35 lastebiler for å fjerne rundt 100 tonn med skrot hver dag fra en seks kilometer lang kystlinje, der de populære turiststrendene Jimbaran, Kuta og Seminyak ligger.

– Folk med grønne uniformer plukker søppel og fjerner det, men neste dag har det kommet like mye, forteller tyske Claus Dignas.

– Ingen har lyst til å sitte på disse vakre strendene og se på alt dette søppelet, legger han til.

– Jeg tror ikke søppelet kommer fra folk som bor på Kuta eller i området rundt. De lever jo av turismen, understreker han.

Les også: Plastposer mer dødelig enn harpuner

Alvorlig situasjon

Det har lenge blitt ropt varsku om at det kan bli mer plast enn fisk i havet i 2050, dersom man ikke finner gode internasjonale løsninger på søppelproblematikken.

På Bali ser man tydelig den skremmende utviklingen.

Miljøhavforsker Gede Hendrawan fra universitetet Udayana på Bali, understreker alvoret.

– Søppel er selvsagt estetisk plagsomt for turister, men plastproblemet er langt mer alvorlig for livet i havet, sier han.

Les også: - Mitt første møte med marint søppel var å leke med det

Les også: Oversvømt av skrap og skit

Marin forsøpling

Indonesia med sine over 17.000 øyer og en befolkning på over 250 millioner er en av verdens største bidragsyter til marin forsøpling. Landet produserer trolig rundt 1.29 millioner tonn søppel årlig, og plastforurensningen har skapt problemer i årevis, både for mennesker og dyr.

En av årsakene til den store søppelforurensningen er mangelen på søppelhåndtering.

Hendrawan mener myndighetene må gjøre store investeringer for å få bukt med problemene.

– Og så må de øke folks bevissthet om at de ikke må kaste fra seg søppel i lokale elver. De må redusere bruken av plastemballasje og forby bruk av plastposer, mener Hendrawan.

Det har et 20-talls andre land rundt om i verden gjort. (NTB)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!