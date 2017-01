Avtroppende EU-ambassadør kritiserer May

Det kanskje mest urovekkende for britene er likevel den følgende passasjen i Rogers' avskjedsbrev:

– Vi vet ennå ikke hva regjeringen vil ha som mål for forhandlingene om Storbritannias videre forhold til EU, skriver han, og påpeker også at landet ikke har like mye erfaring med multilaterale forhandlinger som de andre landene i EU-samarbeidet.

Onsdag utpekte May den tidligere Russland-diplomaten Tim Barrow til ny EU-ambassadør. Han vil få en nøkkelrolle i forhandlingene om utmelding.

Mays regjering står overfor et søksmål som kan bety at de må få grønt lys av parlamentet før de kan begynne prosessen med å forlate EU.

Britisk Høyesterett ventes å komme med en kjennelse i løpet av kort tid.

(NTB)