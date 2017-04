– Angrep handlet ikke om Assad

Verden

JAFFA (Dagsavisen): Ordkrigen mellom Russland og USA øker etter USAs angrep mot Syrias president Bashar al Assads luftbase i forrige uke.

Angrepet var en motreaksjon fra USA etter at det syriske regimet angivelig utførte et kjemisk angrep mot egen befolkning. Nå hevder USA at Russland kjente til angrepet. Storbritannias statsminister ber Russland stanse støtten til Assad-regimet. Etter at USA sanket støtte for Russland-kritikk under G7-møtet, gjester USAs utenriksminister Rex Tillerson denne uka Moskva for samtaler med president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

– Markering mot Obama

Moshe Maoz, professor i Midtøsten-studier ved Hebrew University i Jerusalem, mener USAs angrep mot Assad-regimet handlet lite om at USA har skiftet linje overfor Assad.

– Trump beordret trolig angrepet mot Assad for ikke å framstå som svak, og for å unngå å framstå som USAs tidligere president Barack Obama, som Trump har kritiserte for å være svak, sier Maoz til Dagsavisen.

USAs bombing skjedde få dager etter at Assad-regimet angrep landsbyen Khan Sheikhoun i den opprørskontrollerte Idlib-regionen med det som angivelig skal være kjemiske masseødeleggelsesvåpen. Minst 86 mennesker ble drept ifølge Syrian Observatory for Human Rights. Flere kvinner og barn døde etter inntak av giftig gass.

– Framsto svak

Det var i 2012 at Obama erklærte at bruken av kjemiske våpen i Syria ville være en «rød linje» for USA, og at det ikke kunne aksepteres. Men Obama slo ikke til mot Assad da presidentens styrker vel ett år senere bombet Ghouta-området øst for Damaskus med masseødeleggelsesvåpen. Mellom 289 og 1.729 mennesker drept i ett enkeltangrep. Obama gikk med på at Syria skulle gi fra seg sine lager av kjemiske våpen. Både USAs allierte og fiender så Obamas reaksjon som et svakhetstegn.

– Mangler politikk

Professoren tror Trump ikke har formulert noen amerikansk utenrikspolitikk ennå.

– Trump er jo en løs kanon, fullstendig uforutsigbar. Også tidligere hadde jo Assad gjort bruk av kjemiske våpen, men da uttalte Trump at han var villig til å leve med en syrisk president, sier Maoz.

Men USAs FN-ambassadør Nikki Haley uttalte nylig i et intervju med CNN at Washington ikke lenger kan akseptere at Assad forblir president.

«Trump-restaurant»

Imens er Trump blitt en helt for krigstrøtte syrere. Mange håper at USA vil forsvare dem mot Assad-regimets overgrep. Flere restauranter har blitt oppkalt etter Trump, og fått nye navn, som «Trump-restauranten». Men Maoz tror ikke USA vil forsvare syrerne.

– Trump har liten sympati med flyktningene, og ingen av dem skal få komme til USA. Dessuten er det langt flere som blir drept i konvensjonelle angrep. Og det er jo fremdeles «greit» for Trump. Men for dem som blir drept, er det ikke noe bedre at de mistet sine liv gjennom konvensjonelle bombeangrep, sier professoren.

USAs offensiv mot Assad-regimet har ikke stanset nye angrep mot Khan Sheikhoun, som har blitt bombet flere ganger. Det er ikke bekreftet om Syria eller Russland står bak.