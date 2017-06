Akutt strømkrise i Gaza

Verden

JAFFA (Dagsavisen): Kveldene i Gaza er lange og mørke, uten strøm. Hittil har man hatt elektrisitet i kanskje fire timer i døgnet. Nå skal det kuttes til to timer. Ikke engang en radio kan spille i bakgrunnen.

Nesten to millioner mennesker bor i Gaza, på randen av en humanitær krise. Men nøden vekker knapt oppmerksomhet. Tidligere fulgte verdenssamfunnet og den arabiske verdenen nøye enhver utvikling i kyststripen. Nå føler mange i Gaza at de er glemt.

– Det er som om vi ikke eksisterer, sier professor Mkhaimer Abu Zaada, en statsviter i Gaza.

– Men det er ikke bare Gaza, det er hele det palestinske folket. Midtøsten strir nå med større problemer, som trusselen fra Iran og ekstremistene i Den islamske staten. Før pleide Qatar-eide al-Jazera å snakke mye om oss. Nå sier de ingenting, sier han.

Uten strøm

Bakgrunnen for den siste av mange kriser er knyttet til strømforsyningene, det de fleste av oss tar for gitt. Etter at Palestinas president Mahmoud Abbas i Ramallah på Vestbredden nektet å betale strømregningen for Gaza, besluttet Israel å begrense sine strømforsyninger inn til kyststripen.

FN advarer om en katastrofe.

– En ytterligere forlengelse av periodene uten strøm vil føre til en kollaps av grunnleggende tjenester, inkludert helse og vannsektoren, sier Robert Pipes, ansvarlig for FNs humanitære hjelp i området.

Abbas skal ha nektet å betale for strømleveransene av politiske årsaker – i håp om å øke presset mot islamistiske Hamas, hans rivaler i Gaza.

Nærmere to millioner mennesker er da blitt kasteballer i en maktkamp innad i det palestinske lederskapet.

– Folk i Gaza må ikke holdes som gisler i denne langvarige interne palestinske striden, sa Pipes i en sjelden kritikk av palestinske maktforhold.

– Vi lider

I mellomtiden vokser vanskene i Gaza.

– Livet her er forferdelig, sier Ahmed Yousef, en av de intellektuelle topplederne innad i Hamas-bevegelsen, og leder også en organisasjon kalt Visdommens Hus.

– Vi lider, det går ikke an å leve på denne måten, sier han.

I et intervju med Dagsavisen kommer han med beinhard kritikk av Abbas, den palestinske lederen på Vestbredden.

– De fleste her i Gaza hater ham. Hvordan kan en president straffe sitt eget folk? Abbas har gjort en giganttabbe, og har ikke lenger noen tillit, sier Hamas-toppen.

Sjansene for en palestinsk forening er ytterligere redusert. Uten en enighet forblir palestinsk politikk nærmest paralysert, siden ingen part er i posisjon til å kunne hevde å representere folket. Også eventuelle forhandlinger med Israel vil lide.

Israel trakk seg ut av Gaza for tolv år siden. Da tvangsevakuerte statsminister Ariel Sharon rundt 8.000 jødiske bosettere, som hadde etablert seg i kyststripen etter 1967-krigen.

Kort tid etter tilbaketrekningen brøt det ut en palestinsk borgerkrig. Hamas overtok makten i Gaza. Siden har Israel og Hamas utkjempet to større kriger.

– Dette er ikke en krise

Mens Hamas-toppen Yousef mener livet i Gaza er vanskelig, avviser han likevel FNs advarsler om en forestående humanitær krise.

– Folk her vet å tilpasse seg de stadig nye situasjonene. Dette er ikke en krise. Bortsett fra for sykehusene som hele tida trenger strøm, forteller han.

Men også Hamas lider av en dalende popularitet, og Yousefs noe overraskende svar – der han undergraver FNs advarsel – må trolig tilskrives Hamas’ frykt for at de vil betale prisen om protester skulle spre seg. Da den arabiske våren startet i desember 2010, så man tilløp til protester også i Gaza, men Hamas slo umiddelbart hardt ned på enhver demonstrasjon.

Samtidig truer nå den regionale krisen mellom Qatar og deres naboland ytterligere å undergrave Hamas sin posisjon i Gaza. Saudi-Arabia og de andre Golf-statene brøt sine diplomatiske forbindelser med Qatar nettopp på grunn av deres støtte til grupper som Hamas.

– Enhver konflikt innad i den arabiske eller muslimske verdenen er dårlig for oss. Vi kommer til å føle dette også, sier Yousef bekymret.

Gaza-stripen er omringet av Egypt og Israel, og begge holder stort sett sine grenser stengt for inn- og utreise. Deler av opposisjonen i Israel krever nå at landet fornyer strømforsyningene, til tross for at den palestinske regjeringen ikke betaler for leveransene.

Ny leder?

– Så lenge Israel har en så stor innflytelse over situasjonen i Gaza, har Israel også en forpliktelse til å finne løsninger som kan muliggjøre et så normalt liv som mulig, sier Shai Grunberg fra menneskerettighetsorganisasjonen Gisha til Dagsavisen.

Men nå ser plutselig strømkrisen ut til å kunne føre til større forandringer innad i det palestinske lederskapet. Mohammad Dahlan, en Fatah-leder som lever i eksil på grunn av sin rivalisering med president Abbas, har reist til Kairo, og forhandler om levering av drivstoff til elverkene i Gaza.

– Det ser ut som om Dahlan, som er født i Gaza, vil kunne redde situasjonen. Og dette vil være et enormt slag mot Abbas, sier professor Mkhaimer Abu Zaada.

En slik løsning kan også signalisere at Egypt og andre arabiske land nå ønsker seg Dahlan som den neste palestinske lederen etter president Abbas.