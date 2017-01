Advares mot Trump-flørt

Verden

En god handelsavtale med USA og en opprettholdelse av det såkalte special relationship mellom Storbritannia og USA vil være viktig for statsminister Theresa May når hun, som den første av utenlandske regjeringssjefer, møter USAs nyinnsatte president i Det hvite hus i dag – et møte statsministerens team har jobbet hardt for å få.

Donald Trump er strålende fornøyd med brexit, og har sagt han vil forhandle fram en handelsavtale innen kort tid mellom de to landene.

Men May advares nå fra flere hold mot å unngå å konfrontere Trump og ofre viktige verdier og prinsipper i iveren etter en god avtale med USA.

Tungt ansvar

Europeiske ledere ser med usikkerhet mot USA etter Trumps første uke som president.

May vil få et spesielt ansvar vis-à-vis Donald Trump framover, mener Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad.

– Mer enn noen gang vil det være viktig at Storbritannia er brobygger mellom Europa og USA, sier Mustad til Dagsavisen.

– Europeiske ledere har alltid satt sin lit til britiske ledere overfor USA. Men med en uforutsigbar Donald Trump i Det hvite hus og den frykten vestlige land har, vil ansvaret ved å ha et nært forhold til USA være større for britene nå. Dette gjelder også enda mer nå med brexit. Dette tror jeg hviler tungt på Mays skuldre, sier Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder.

– Er ikke redd

Både Trumps kontroversielle saker og lederstilen man har rukket å få inntrykk av etter en uke i Det hvite hus har vekket bekymring i europeiske land.

Labour-leder Jeremy Corbyn er blant dem som advarer statsministeren mot å gi etter for mye i møte med Trump.

Under statsministerens spørretime onsdag trakk Corbyn fram kvinnemarsjene der flere millioner demonstrerte blant annet mot kvinnefiendtlige holdninger, noe han mener May bør ta opp. Han trakk også fram flere av de andre signalene fra Trump.

– Hvor sikker er statsministeren på å få en god avtale for et globalt Storbritannia fra en president som vil sette Amerika først og bygge en mur mot Mexico? spurte Corbyn.

May på sin side sier hun er svært fornøyd med å få muligheten til å treffe Trump så tidlig.

– Det er et tegn på styrken i det spesielle forholdet mellom Storbritannia og USA, sa May, og la til:

– Jeg er ikke redd for å snakke ærlig overfor USAs president.

Labours tidligere leder Ed Miliband sier det hviler et stort ansvar på May, og ber henne blant annet om å overbevise Trump om ikke å vrake Parisavtalen om klimaendringer.

Men også Mays egne partifeller har uttrykt bekymring:

– President Trump har gjentatte ganger sagt han vil gjeninnføre tortur som instrument. Når hun ser ham på fredag, vil statsministeren gjøre det klart at hun ikke under noen omstendigheter vil la Storbritannia bli dratt inn i tilrettelegging for tortur, som vi ble etter 11. september? spurte Andrew Tyrie fra Det konservative partiet i Underhuset.

Statsministeren forsikret at Storbritannias syn er helt klart, og imot tortur.

– Vil være forsiktig

En handelsavtale med USA er viktig for Storbritannia nå som landet meldes ut av EU, og attpåtil heller ikke skal være som en del av indre markedet, slik Norge er.

Mens tidligere president Barack Obama i fjor advarte britene om at de ville stille bakerst i køen for en avtale med USA dersom de gikk ut av EU, har Trump jublet for brexit og sagt han er innstilt på en god avtale raskt.

Handelseksperter har imidlertid sagt at det neppe er mulig å forhandle fram en avtale raskt, og har advart om at USA som den sterkere part vil ha et overtak i forhandlingene, skriver The Guardian.

Også Labour-leder Corbyn tok dette opp i Underhuset.

– Mange er bekymret for at hun i hennes kommende møte vil være beredt til å tilby seg at amerikanske selskaper kommer inn og tar over deler av vårt helsevesen eller offentlig tjenester. Vil hun forsikre Underhuset at ingen av de tingene vil bli ofret som et forhandlingskort i en handelsavtale, spurte Corbyn.

Theresa May vil være nødt til å få til en svært nøye balansegang vis-à-vis USA, mener Jan Erik Mustad. Hun skal sikre en god avtale og et godt forhold, samtidig som hun må markere seg på de områdene hun og Trump skiller lag politisk.

– Det blir viktig å holde en god tone med USA, og jeg tror det for May vil være viktigere å se hva han gjør enn hva han sier foreløpig. Jeg tror May er for erfaren til å kjøpe enkle argumenter, men jeg tror hun samtidig kommer til å være forsiktig med ikke å få Trump på gal fot. I første omgang handler dette møtet om å føle hverandre på tennene, sier Mustad.

– En spesiell plass

En oppfatning om at det er et såkalt spesielt forhold mellom Storbritannia og USA har eksistert over flere tiår. Det har vokst fram gjennom en lang historie av forsvarssamarbeid, først under de to verdenskrigene og siden gjennom NATO-samarbeidet og internasjonale operasjoner de siste par tiår – men også gjennom økonomisk samarbeid og kulturelle fellestrekk, som språket og den historiske innvandringen fra Storbritannia til USA. Statsminister Tony Blair var blant annet tett knyttet til de to presidentene Bill Clinton og George W. Bush.

Forholdet til USA vil få enda større betydning for Storbritannia etter brexit, påpeker Mustad.

– At Trump har gitt sin støtte til brexit blir viktig å spille på for May. Det er viktigere for henne å se hva de har til felles enn hva som skiller dem nå, sier Mustad.

Den konservative politikeren Michael Gove, som selv forsøkte å bli partileder og statsminister i fjor sommer, møtte Trump da han nylig intervjuet ham for The Times. Gove er ihuga EU-motstander og er blitt sterkt kritisert for et ukritisk intervju med Trump. Han er svært optimist på Storbritannias vegne med Trump i Det hvite hus.

– Han vil sikre at Storbritannia blomstrer, for vi har en spesiell plass i hjertet hans, sa Gove i et intervju nylig.

