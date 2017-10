Verden

The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) går ut og advarer den svarte befolkningen i USA å reise med flyselskapet American Airlines, skriver CNN .

I en uttalelse fra organisasjonen hevder de at afroamerikanere blir utsatt for systematisk rasisme av flyselskapet.

«Hendelsene tyder på en systemtisk ukultur», mener NAACP. Organiasjonen er en av de eldste og mest innflytelsesrike borgerrettsorganisasjonene i USA.

Farlige situasjoner

«Booking og boarding av fly hos American Airlines kan utsette dem for respektløse, diskriminerende og farlige situasjoner», heter det i uttalelsen som råder reisende til å utvise forsiktighet.

Talsperson for American Airlines, Shannon Gilson sier de er skuffet over å høre dette.

– Våre ansatte, en mangfoldig gruppe av vaktpersonell, piloter og kabinansatte er stolte over å yte service til mennesker med alle bakgrunner, sier Gilson.

De skal nå kontakte NAACP for en samtale.

Hendelser

NAACP på sin side viser særlig til fire hendelser, inkludert en der en afroamerikansk kvinne og hennes spedbarn ble kastet av flyet fra fra Atlanta til New York da hun ba om barnevognen.

En annen hendelse var da venninene Rane Baldwin og Janet Novack skulle fra Kentucky til Charlottsville. Baldwin har platinumstatus hos selskapet, og er svart. Hun valgte å oppgradere begge billettene til business, men da de boardet flyet ble den hvite kvinnen, Novack som ikke har noe fordelskort hos American Airlines ble ønsket velkommen til business class. Baldwin, som er den med fordelskortet ble vist bak i flyet med beskjed om at det var fullt på business class.

– Dette er den mest åpenbare rasismen jeg noensinne har opplevd mot meg, sa Baldwin til The Root .

Jasin Derulo

Også Jason Derulo, popstjernen, har gått ut og beskyldt American Airlines for rasisme. Han ville ikke betale 4.000 dollar for ekstra bagasje og ønsket å gå av flyet. Han ble så skjelt ut av piloten med flere kallenavn. Derulo og hans følge ble møtt av 15 politimenn da han gikk av. Når politiet så ble klar over hvem han var, ble tonen straks en annen og vennlig.

– Det er ikke Ok, du kan ikke behandle meg på et vis bare fordi jeg er kjent, sa han og var tydelig forbannet på flyselskapet som hadde tilkalt politiet.

American Airlines er verdens største flyselskap målt i antall passasjerer, og det nest største målt i omsetning.

Aktivist

Advokat og aktivist Tamika Mallory ble kastet av en flygning til Miami fordi hun klaget på setet sitt. Også hun har platinum-kundekort hos American Airlines.

Mallory har klaustrofobi og endret sin billett til midtgangen. Da hun skule sjekke inn var billetten endret tilbake til et midtsete. Hun sa i fra, men valgte øikevel å sette seg i midtsetet.

Men piloten hørte at Mallory hadde klaget.

Han kalte henne så opp til foran i flyet hvor han var aggressiv og til slutt ville han kaste henen av flighten. Piloten tilkalte politiet som så ankom og tok Mallory og hennes reisefølge av flyet.

«Det er det samme hva vi sier eller gjør. Hvite menn får fortsatt lov til å behandle svarte kvinner som dritt», skrev hun på Twitter etter hendelsen.