28-åring mistenkt for nyttårs-massakren

Verden

Tyrkisk politi gikk mandag ut med bilder og en video av mannen de mistenker for å ha stått bak massakren på 39 mennesker på en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, men har ikke navngitt vedkommende. Den tyrkiske kringkasteren TRT hevder at mannen på bildene er den 28 år gamle kirgiseren Lakhe Matsjrapov.

Matsjrapov ble pågrepet da han returnerte til Kirgisistan fra Tyrkia mandag, og kirgisisk etterretning bekrefter at han nå siter i avhør.

Nekter

– Den nasjonale sikkerhetskomiteen (GKNB) undersøker nå muligheten for at en kirgisisk borger var involvert i angrepet i Istanbul, sier en talsmann for den kirgisiske etterretningstjenesten, Rakhat Soulaimov.

Før pågripelsen rakk Matsjrapov å snakke med kirgisiske medier og nektet enhver befatning med terrorangrepet i Istanbul.

Matsjrapov hevder å ha ankommet Istanbul på forretningsreise 1. nyttårsdag, flere timer etter massakren, for så å returnere til hjemlandet dagen etter.

Da han skulle forlate Tyrkia ble han avhørt av tyrkisk politi fordi han ligner på bildet av den mistenkte, men fikk deretter gå.

Utenriksdepartementet i Kirgisistan sier i en uttalelse at det «er usannsynlig» at en av deres statsborgere var involvert i terroraksjonen i Istanbul, men at de «likevel sjekker dette».

Ankom i november

Tyrkiske medier er fulle av spekulasjoner om hvem gjerningsmannen bak nattklubb-massakren er, og flere heller i retning av at den unge mannen kommer fra et sentralasiatisk land.

Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan og Xinjiang-regionen i Kina, der den muslimske uigur-minoriteten holder til, er trukket fram.

Avisen Haberturk mener å vite at gjerningsmannen ankom Konya i Tyrkia sammen med kone og to barn i november. Familien hans er innbrakt av politiet, skriver avisen.

Syria-bakgrunn

Sikkerhetseksperter mener angriperen har fått militær trening og viser til at han framsto som ytterst profesjonell under massakren, skriver avisen Hürriyet.

– Angriperen var besluttsom, nøyaktig, praktisk, kaldblodig, en ekspert, og visste hvordan han skal oppnå resultater, sier antiterror-ekspert Abdullah Agar.

Gjerningsmannen har ifølge Hürriyets kilder fått trening i gatekamper i Syria. Mannen var «spesielt utvalgt» til å gjennomføre angrepet, ifølge avisen.

Hvilken bakgrunn Lakhe Matsjrapov har, er ikke kjent. (NTB)