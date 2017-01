15 utlendinger blant de 39 drepte i Istanbul

Verden

Så langt er 21 av de drepte identifisert. Utenriksdepartementet undersøker om nordmenn er rammet i angrepet mot en nattklubb i Istanbul.

– Vi har ingen informasjon om at nordmenn er berørt av angrepet, sier pressekontakt Guri Solberg i UD til NTB ved 8.15-tiden søndag morgen.

Tidligere på natten var den norske ambassaden i Ankara i kontakt med tyrkiske myndigheter for å kartlegge om nordmenn kunne være involvert.

Tyrkiske myndigheter opplyser at 39 personer ble drept og 69 såret i angrepet. 15 av dødsofrene var utlendinger.

På frifot

Innenriksminister Suleyman Soylu sier gjerningsmannen fortsatt er på frifot og at politiet jakter på «en terrorist» etter angrepet mot nattklubben Reina like etter klokken 1 natt til søndag.

– Jeg håper han blir pågrepet raskt, om Gud vil.

Tidlig søndag morgen meldte Al Jazeera at en gjerningsmann var drept etter å ha gjemt seg på et toalett på åstedet. En annen person skulle være på rømmen. Disse opplysningene er ikke bekreftet. Det er heller ikke endelig avklart om det var flere enn én gjerningsmann.

– Folk begynte å løpe

Det nye året hadde så vidt rukket å bli en time gammelt da minst én bevæpnet mann i julenissedrakt tok seg inn på nattklubben Reina ved Bosporosstredet. Istanbuls guvernør Vasip Sahin sier gjerningsmannen skjøt og drepte en politimann og en sivil ved inngangen til klubben. Deretter gikk han inn og åpnet ild med automatvåpen.

– Dessverre sendte han på brutalt og nådeløst vis et kuleregn mot uskyldige mennesker som var samlet for å feire det nye året og more seg, sier guvernøren.

– Det var helt forferdelig, sier Sinem Uyanik, som var blant de mellom 500 og 600 gjestene på nattklubben som ble angrepet.

– Vi hadde det moro. Plutselig begynte folk å løpe. Mannen min sa jeg ikke skulle være redd, og han kastet seg over meg. Folk løp over meg. Mannen min ble truffet på tre steder, forteller hun til avisen Hürriyet.

Hoppet i sjøen

Angrepet skjedde på den populære nattklubben Reina i bydelen Ortaköy langs den europeiske bredden av Bosporosstredet. Flere gjester hoppet i sjøen for på komme seg i sikkerhet. Eier Mehmet Kocaslan sier til avisen Hürriyet at amerikansk etterretning har advart mot et mulig angrep.

– Nå har det funnet sted, sier han.

Over 17.000 politifolk er på jobb i byen, hvor beredskapsnivået er høyt med tanke på mulige terrorangrep.

Tragisk

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sendte natt til søndag en melding på Twitter der han sier at 2017 har fått en tragisk start i Istanbul.

– Mine tanker går til dem som er berørt av angrepet mot mennesker som feiret det nye året og til det tyrkiske folket, skriver Stoltenberg.

I en pressemelding fra Det hvite hus, fordømmes «det fryktelige terrorangrepet» på det sterkeste.

– At en slik forferdelig ugjerning kan utføres mot uskyldige som feirer nyttår, understreker grusomheten hos angriperne. Våre tanker og bønner går til familien og de kjære til dem som ble drept, og vi ønsker rask bedring til dem som er såret. Vi vil også gjenta USAs støtte til Tyrkia, en NATO-alliert, i vår felles innsats for å møte og bekjempe alle former for terrorisme.

– Vi er dypt sjokkert og sørger med folket i Istanbul, heter det i en Twitter-melding fra det tyske utenriksdepartementet.

(NTB)