Innenriks

Av Linus Røvik Hauge

Selv om det fortsatt var kraftig vind mange steder både på Vestlandet og østafjells, var ekstremværet over for denne gang tidlig natt til tirsdag. Vinden løyet noe og bølgene minket. Orkan i kastene var blitt til liten storm utsatte steder, og utover natten minket vinden til liten kuling.

– Urd har forlatt Sør-Norge. Det er fortsatt kraftige vindkast på mer enn 25 meter per sekund utsatte steder på Østlandet. Vinden løyer utover dagen, melder Yr.

Titusener strømløse

Over 70.000 mennesker var på det meste uten strøm da ekstremværet Urd herjet. Klokken 22 hadde 40.000 fått strømmen tilbake. Tirsdag formiddag var fortsatt 15.000 uten strøm.

– Årsaken er stort sett trær som har falt over strømlinjene, sa avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen i NVE til NTB mandag kveld.

Den siste oversikten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at det i hovedsak er folk på Vestlandet som er strømløse. 6.500 husstander ventet i 10-tiden fortsatt på at strømmen skulle bli koblet til igjen. I overkant av 1.000 husstander i Hedmark og Oppland var også uten strøm tirsdag formiddag.

– Nettselskapene har nå mye mannskap ute for å feilrette, og det er naturlig å forvente at mange av dem som nå er strømløse vil få tilbake strømmen i løpet av dagen, opplyser NVE.

Nedblåste trær

På Øst- og Sørlandet meldte Vegtrafikksentralen om nedblåste lyktestolper og en rekke trær over veier.

– En rekke fylkesveier og enkelte riksveier er fortsatt stengt. Trær har veltet og det er mye vind og nedbør. Alle alarmsentralene hatt mye å gjøre i natt, opplyste Dag-Rune Sneve Gundersen ved Statens vegvesen til NTB i 7-tiden tirsdag morgen.

E18 på Vinterbrosletta i Follo ble sperret i 3-tiden natt til tirsdag etter at et 40 kvadratmeter stort skilt på et par tonn blåste ned over veien. I 10-tiden tirsdag formiddag var skiltet fjernet og veien åpnet for fri ferdsel, opplyser Follo politidistrikt.

Også togtrafikken ble rammet, blant annet Dovrebanen mellom Ringebu og Lillehammer der et tog kjørte inn i et veltet tre tirsdag morgen. Nedblåste trær førte dessuten til stans på Vestfoldbanen mellom Larvik og Åklungen.

Fergesamband

På en rekke fergesamband i Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland var det tydelig at uværet dabbet av utover natten. Vegvesenet melder om normal drift på de aller fleste samband fra tirsdag morgen.

– Men fergeleiet ved Mortavika i Rogaland er stengt. Fergene går dermed mellom Årsvågen og Mekjarvik. Dessuten er fergen på riksvei 13 i Sogn og Fjordane mellom Vangsnes og Hellavik innstilt, sier Sneve Gundersen.

Lenger nord er det også usikkert om alle ferger kan gå tirsdag morgen og formiddag. Fergesambandet Torghatten Nord tok i morgentimene forbehold om at været kan påvirke alle tirsdagens avganger.

Berørte veier og fjelloverganger

Tirsdag formiddag var følgende fjelloverganger fortsatt stengt:

Hardangervidda, Tyin-Årdal, Haukelifjell, Strynefjellet, Hol-Aurland og Saltfjellet var alle stengt tirsdag morgen. E6 over Dovrefjell ventes åpnet igjen klokken 11, mens det skal gjøres en ny vurdering for Vikafjellet og Venabygdsfjellet klokken 12. Hemsedalsfjellet er stengt for personbiler, mens det er kolonnekjøring for store kjøretøy. (NTB)