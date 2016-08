Zaptec vokser, ser mot nye storkontrakter

Stavanger

Stavanger-bedriften skiller nå ut direkte kommersiell drift i et heleid datterskap, Zaptec Charger AS. Sentralt blir batteriladeren selskapet leverer for Renault. Selskapet utvider også virksomheten i Ipark på Ullandhaug med et «lokalkontor» i Innovation Dock på Siriskjær.

– Vil ekspandere raskt

Administrerende direktør Brage W. Johansen ser for seg stor vekst kommende år.

– Vi er i samtaler med flere store selskaper, og vi vil ekspandere veldig raskt, kanskje til rundt 100 ansatte om tre år, sier Johansen til RA.

Per nå er det rundt 30 ansatte i Zaptec.

Selskapet, med elektrisk infrastruktur og strømdistribusjon som kjerneområde, har ifølge Johansen vekstmuligheter innen en rekke områder.

Selskapet samarbeider allerede med NASA om boreteknologi på Mars.

LES OGSÅ: Skal til Mars:Stavanger-teknologi til NASA

Digitaliserer elektrisitet

– Zaptec kan tilpasse byer og områder til den nye elproduksjonen. Dagens strømleveranse baserer seg på en 100 år gammel teknologi. Vi digitaliserer elektrisitet så den kan brukes på en mye mer dynamisk måte, sier Johansen.

Han trekker fram at nye tekniske løsninger også gjør nærkontakt med elektrisitet mindre farlig.

– Med vår teknologi er det nesten umulig å få i seg en dødelig dose. Dagens teknologi bruker rundt et halvt sekund på å slå av strømmen, vår teknologi bruker ett mikrosekund, sier Johansen.

LES OGSÅ: Stavanger-bedrift vant teknologipris

– Reduserte kostnader

Han peker også på at nye teknologiske løsninger vil bety reduserte kostnader når nye installasjoner skal settes opp.

– Vår teknologi vil innebære 60 prosent mindre kostnader enn dagens løsninger, sier Johansen.

Han skal holde tre foredrag under ONS, tirsdag er temaet «Reinventing tecnology».

– ONS har utviklet seg meget bra. Det er klart at det er olje- og gasstungt, det må det være, men det er også veldig bra på det teknologiske området, sier Zaptec-sjefen.

Zaptec Charger AS skal ledes av Bård Johansen. Geir Frode Skjæveland og Jonas Helmikstøl blir også i lederteamet.

LES OGSÅ: – Stavanger kan bli romfartsbyen