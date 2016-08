– Viser hvor hult engasjementet for klima er

– Regjeringen har mistet det siste den hadde igjen av miljøtroverdighet. Med denne offensive utslippspolitikken tar vi oss stadig lengre vekk fra håpet om et levelig klima for våre barn og barnebarn, sier Natur og Ungdoms leder Ingrid Skjoldvær.

– I sin iver etter «ny stimulans» for områdene, velger hun å overse de naturverdiene som er her, og de 6.500 fornybare arbeidsplassene som vil kunne trues av eventuell olje- og gassvirksomhet, sier Lundberg.

Forbundet reagerer også sterkt på utsagnet fra statsminister Erna Solberg (H) om at det bør åpnes for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Dette viser hvor tomt og hult regjeringens klimaengasjement faktisk er. I stedet for å begynne den svært nødvendige omleggingen av norsk økonomi, og ikke minst alle de arbeidsplassene som i dag er innen olje og gass, velger regjeringen å gjøre Norge mer oljeavhengig, sier Naturvernforbundets nestleder Silje Lundeberg.

Ingrid Skjoldvær, her i møte med Erna Solberg i 2014. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB scanpix

