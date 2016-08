Viktig førstemål fra Kampenes

Stavanger

Angriperen fra Bergen har bøttet inn scoringen for Fyllingsdalen de siste årene, men holder på med en bachelor i fysioterapi og skal gå sitt turnusår på SUS. Det fikk Vidar nyte godt av på direkten. I sin andre kamp for klubben scoret han 2-1-målet mot Fana. Selv om Vidar ikke vant var det viktig å holde tabellnaboen bak seg.

– Det var veldig viktig at vi ikke tapte slik at Fana ikke smatt forbi oss, sier Kampenes til RA.

Rotete kamp

Han er likevel klar på at det spillemessig ikke var noen stor prestasjon av Vidar.

– En veldig rotete fotballkamp med mye dårlig ballbehandlig. Vi hadde dessuten nok av sjanser til å avgjøre.

Det har Kampenes helt rett i. Samtidig hadde også motstander Fana nok sjanser til å vinne kampen. Spesielt før pause produserte de flere fete muligheter på Lassa.

– De hadde den første omgangen og det var surt å slippe inn et tidlig mål. Så hevet vi oss veldig etter pause, men vi ble for passive etter at vi tok ledelsen 2-1, sier angriperen.

Nå håper han Vidar kan unngå at resten av sesongen blir en kamp for å overleve i divisjonen.

– Det tror jeg dette laget skal ha mer enn nok kvalitet til å klare, sier nykommeren.

Berntsen misset på blankt mål

En av de som hadde fete sjanser til å score var for øvrig Vidars mangeårige kaptein Daniel Berntsen. Stopperen misset på nærmest blankt mål i andre omgang.

– Dessverre fikk deres forsvarer en liten berøring på ballen. Det ødela for meg, sier Berntsen.

Han irriterer seg over at det ikke ble tre poeng. Selv om det kanskje ikke hadde vært helt rettferdig.

– Nå kastet vi bort en mulighet til å skaffe oss litt luft ned til nedrykkstreken på tabellen.

Kampfakta:

Fotball, 2. divisjon avd. 3

Vidar–Fana 2-2 (0-1)

Lassa, 100 tilskuere

Mål: 0-1 Lautrim Leo fejzi (7), 1-1 Rogvi Baldvinsson (48), 2-1 Eirik Kampenes (53), 2-2 Fredrik Flo (83)

Vidar (4-3-3): Bjarte Egeland - Kristian Høvring, Rogvi Baldvinsson, Daniel Berntsen, Vegard Skjørestad (Petter Stolsmo i 23 min.) - Sigve Kleppa Christensen, Andreas H. Westlye - Ingvald Halgunset (Martin Håland i 4 min.) - Per Eik Forgaard (Drilon Turkaj i 7 min.), Eirik Kampenes, Eirik Jakobsen.

Gult kort: Tomas Totland, Fana

Dommer: Anders Bjerk Hansen, Bjarg IL